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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Фарул Констанца
0:1
Второй тайм: 47'
ЧФР Клуж
0'
0:1
27' Гол
Дяк Чиприан
39' Желтая карточка
Дикан Виктор
40' Желтая карточка
Бэлаша Михай
42' Желтая карточка
Мохаммед Камара
45' Желтая карточка
Мунтяну Луис

Ход матча

27'
0:1
Дяк Чиприан
(Симао Роша)
39'
Дикан Виктор
 
40'
Бэлаша Михай
 
42'
 
Мохаммед Камара
45'
 
Мунтяну Луис
46'
 
Нкололо Бени
Мохаммед Камара
46'
Алибек Денис
Ривалдиньо
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
ЧФР Клуж
8.00
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3.80
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3.55
Все Коэффициенты
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
6
Дикан
Виктор
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
9
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
4
Болгадо
Леонардо
3
Абейд
Али
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
88
Джокович
Дамьян
11
Паун-Александру
Константин
10
Дяк
Чиприан
98
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
Фарул Констанца
ЧФР Клуж

История личных встреч

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

41 матч

31.7%
19.5%
48.8%
13 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

С
5:1
С
5:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
99

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

50
41

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.38
Григорян Нарек 2 0.25
Янку Габриэль 1 0.13
Вынэ Йонуц 1 0.13
Дикан Виктор 1 0.13
Ганя Кристиан 0 0
Алибек Денис 0 0
Грамени Константин 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.29
Паун-Александру Константин 2 0.29
Мунтяну Луис 2 0.29
Дяк Чиприан 2 (1) 0.29
Михаэль Петер 2 0.29
Тахцидис Панайотис 1 0.14
Нкололо Бени 1 0.14
Джокович Дамьян 1 0.14
Robert Filip 1 0.14
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Мохаммед Камара 0 0
Симао Роша 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикан Виктор 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Грамени Константин 2 0
Янку Габриэль 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Георге Хаджи 1 0
Маринс Густаво 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 4 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
9
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
5
1
1
6
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 1:0 7 4 1 2 14 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Фарул Констанца
 0:1 8 2 2 4 8 - 9 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
УТА Арад
 7 1 4 2 6 - 8 7
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
15.
ФКСБ
 6 1 2 3 6 - 10 5
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 1:0 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
8.
Фарул Констанца
 0:1 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
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    Ничья
    ЧФР Клуж
    8.00
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    3.80
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    3.55
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    Фарул Констанца
    ЧФР Клуж
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