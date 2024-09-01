  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Фарул Констанца
0:3
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
27' Гол
Дяк Чиприан
39' Желтая карточка
Дикан Виктор
40' Желтая карточка
Бэлаша Михай
42' Желтая карточка
Мохаммед Камара
45' Желтая карточка
Мунтяну Луис
53' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
0:2
55' Гол
Болгадо Леонардо
0:3
90' Гол
Кореница Меритон
90'+5
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
6
Дикан
Виктор
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
9
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
4
Болгадо
Леонардо
3
Абейд
Али
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
88
Джокович
Дамьян
11
Паун-Александру
Константин
10
Дяк
Чиприан
98
Мунтяну
Луис
7
Мохаммед
Камара
Фарул Констанца
ЧФР Клуж

История личных встреч

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

41 матч

31.7%
19.5%
48.8%
13 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

С
5:1
С
5:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
99

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

50
41

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.38
Григорян Нарек 2 0.25
Янку Габриэль 1 0.13
Вынэ Йонуц 1 0.13
Дикан Виктор 1 0.13
Ганя Кристиан 0 0
Алибек Денис 0 0
Грамени Константин 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.29
Паун-Александру Константин 2 0.29
Мунтяну Луис 2 0.29
Дяк Чиприан 2 (1) 0.29
Михаэль Петер 2 0.29
Тахцидис Панайотис 1 0.14
Нкололо Бени 1 0.14
Джокович Дамьян 1 0.14
Кореница Меритон 1 0.14
Болгадо Леонардо 1 0.14
Robert Filip 1 0.14
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Мохаммед Камара 0 0
Симао Роша 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 3 0
Дикан Виктор 3 0
Бэлаша Михай 2 0
Грамени Константин 2 0
Янку Габриэль 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Георге Хаджи 1 0
Маринс Густаво 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 4 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
9
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
6
1
1
7
2.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
УТА Арад
 0:0 8 1 5 2 6 - 8 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
15.
ФКСБ
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
8.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
ФКСБ
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
10.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
УТА Арад
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
УТА Арад
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
Весь список
  • 92'
    Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Бэлаша Михай из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Нкололо Бени из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Меритон Кореница нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 91'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 90'
    Iustin Doicaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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