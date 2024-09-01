Тур: 8. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Колтеску Себастьян
0:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолДяк Чиприан
39' Желтая карточкаДикан Виктор
40' Желтая карточкаБэлаша Михай
42' Желтая карточкаМохаммед Камара
45' Желтая карточкаМунтяну Луис
53' Желтая карточкаВынэ Йонуц
0:2
55' ГолБолгадо Леонардо
0:3
90' ГолКореница Меритон
90'+5
Ход матча
27'
0:1
39'
40'
42'
45'
53'
55'
0:2
90'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
10
Дяк
Чиприан
98
Мунтяну
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
86 Кун ВикторПолузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Нкололо БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
41 матч
31.7%
19.5%
48.8%
13 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
22%
46.3%
31.7%
9 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
0.95
0.9
Среднее время на гол
94
99
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
50
41
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.38
|Григорян Нарек
|2
|0.25
|Янку Габриэль
|1
|0.13
|Вынэ Йонуц
|1
|0.13
|Дикан Виктор
|1
|0.13
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Алибек Денис
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.29
|Паун-Александру Константин
|2
|0.29
|Мунтяну Луис
|2
|0.29
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.29
|Михаэль Петер
|2
|0.29
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.14
|Нкололо Бени
|1
|0.14
|Джокович Дамьян
|1
|0.14
|Кореница Меритон
|1
|0.14
|Болгадо Леонардо
|1
|0.14
|Robert Filip
|1
|0.14
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
|Мохаммед Камара
|0
|0
|Симао Роша
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|4
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Фарул Констанца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
9
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
35
61
17
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|6 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|8.
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2