Г О О О О Л - Меритон Кореница забивает с правой ноги!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Меритон Кореница нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Меритон Кореница оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Фика Алин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Iustin Doicaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Симао Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Robert Filip

77' Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали

76' Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали

75' Паун-Александру Константин не смог попасть в створ ударом издали

74' Нарек Григорян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Попеску Михай наказан за толчок Михай Попа

70' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

69' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Меритон Кореница

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошую попытку сделал Вынэ Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вынэ Йонуц тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

53' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

52' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали