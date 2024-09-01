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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: George Gaman
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 14'
УТА Арад
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
УТА Арад
1.52
6.75
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6.70
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
3
Панцыру
Ионуц
16
Ликсандру
Михай
42
Альхассан
Баба
15
Штефэнеску
Мариус
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
19
Попа
Даньел
1
Robert
Dimitrie
Popa
25
Цука
Рави
6
Пулоло
Флоран
15
Конте
Ибраима
29
Триф
Разван
77
Кымпану
Георге
97
Хрездац
Денис
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
19
Костаче
Ионуц
10
Фабри
Андрей
9
Jordan
Attah
Kadiri
ФКСБ
УТА Арад

История личных встреч

ФКСБ
УТА Арад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

37
126

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.43
Штефэнеску Мариус 1 0.14
Муси Александру Мариан 1 0.14
Ликсандру Михай 1 0.14
Шут Адриан 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.13
Костаче Ионуц 1 0.13
Бенга Александру 1 0.13
Эзекиль Имох 1 0.13
Кымпану Георге 1 0.13
Педру Жоау II 1 (1) 0.13
Фабри Андрей 0 0
Цука Рави 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Шут Адриан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Олару Дариус 0 1
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Михай Кристиан 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Цука Рави 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
УТА Арад

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
9.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
12.
УТА Арад
 0:0 8 1 5 2 6 - 8 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
15.
ФКСБ
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
8.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
ФКСБ
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
10.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
УТА Арад
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
УТА Арад
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
11.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 13'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 12'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Конте Ибраима ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    ФКСБ начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 44%, УТА Арад: 56%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Jordan Attah Kadiri
    • 2'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Jordan Attah Kadiri должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Jordan Attah Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ликсандру Михай ошибается в защите.
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      УТА Арад начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    ФКСБ
    Ничья
    УТА Арад
    1.52
    6.75
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    6.70
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    ФКСБ
    УТА Арад
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