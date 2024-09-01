Тур: 8. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: George Gaman
0'
Владение мячом
19
Попа
Даньел
25
Цука
Рави
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
ФКСБ
УТА Арад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
37
126
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.43
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.14
|Муси Александру Мариан
|1
|0.14
|Ликсандру Михай
|1
|0.14
|Шут Адриан
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.13
|Костаче Ионуц
|1
|0.13
|Бенга Александру
|1
|0.13
|Эзекиль Имох
|1
|0.13
|Кымпану Георге
|1
|0.13
|Педру Жоау II
|1 (1)
|0.13
|Фабри Андрей
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|3
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Олару Дариус
|0
|1
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
УТА Арад
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
16
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|6 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|8.
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2