  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: George Gaman
ФКСБ
2:0
Конец матча
УТА Арад
0'
15' Желтая карточка
Цука Рави
1:0
16' Гол
Нгезана Сиябонга
1:0
59' Не забитый пенальти
Балута Александр
70' Желтая карточка
Альхассан Баба
2:0
87' Гол
Балута Александр
90' Желтая карточка
Mircea Rednic
90'+5
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
3
Панцыру
Ионуц
16
Ликсандру
Михай
42
Альхассан
Баба
15
Штефэнеску
Мариус
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
19
Попа
Даньел
1
Robert
Dimitrie
Popa
25
Цука
Рави
6
Пулоло
Флоран
15
Конте
Ибраима
29
Триф
Разван
77
Кымпану
Георге
97
Хрездац
Денис
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
19
Костаче
Ионуц
10
Фабри
Андрей
9
Jordan
Attah
Kadiri
ФКСБ
УТА Арад

История личных встреч

ФКСБ
УТА Арад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:0
С
2:1
С
3:1
С
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

37
126

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.43
Штефэнеску Мариус 1 0.14
Балута Александр 1 0.14
Нгезана Сиябонга 1 0.14
Муси Александру Мариан 1 0.14
Ликсандру Михай 1 0.14
Шут Адриан 0 0
Попа Даньел 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.13
Костаче Ионуц 1 0.13
Бенга Александру 1 0.13
Эзекиль Имох 1 0.13
Кымпану Георге 1 0.13
Педру Жоау II 1 (1) 0.13
Фабри Андрей 0 0
Цука Рави 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Альхассан Баба 3 0
Шут Адриан 2 0
Олару Дариус 0 1
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Цука Рави 2 0
Михай Кристиан 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Mircea Rednic 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
УТА Арад

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
9.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
10.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
16.
Глория Бузау
 7 1 2 4 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 59%, УТА Арад: 41%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 94'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Панцыру Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Raoul Cristea. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    УТА Арад начинает контратаку
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Попа Даньел. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Mircea Rednic получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Балута Александр получил легкую травму, и его заменил Луис Фелипе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: ФКСБ: 60%, УТА Арад: 40%.
    • 89'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 89'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.
    • 88'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ.
    • 87'
      Попа Даньел сделал результативную передачу.
    • 87'
      Г О О О О Л - Балута Александр наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 87'
      Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Балута Александр из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Хрездац Денис пострадал.
    • 86'
      Судья сигнализирует, что William Baeten из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Педру Жоау II
    • 86'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, УТА Арад: 39%.
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: ФКСБ: 61%, УТА Арад: 39%.
    • 45'
      Ликсандру Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Jordan Attah Kadiri из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Конте Ибраима из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Хрездац Денис из команды УТА Арад заходит слишком далеко, он валит Marius Stefanescu.
    • 42'
      Костаче Ионуц пробует нанести удар издали, но Штефан Тырновану держит все под контролем
    • 41'
      Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Триф Разван нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Ликсандру Михай из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: ФКСБ: 60%, УТА Арад: 40%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Jordan Attah Kadiri
    • 39'
      Балута Александр из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Хрездац Денис пострадал.
    • 39'
      Конте Ибраима ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Хрездац Денис из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Балута Александр
    • 38'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Триф Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Триф Разван
    • 36'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 35'
      Конте Ибраима успешно блокирует удар.
    • 35'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Костаче Ионуц из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: ФКСБ: 60%, УТА Арад: 40%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 35'
      Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Фабри Андрей
    • 33'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 32'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: ФКСБ: 56%, УТА Арад: 44%.
    • 30'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 29'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Ликсандру Михай нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.
    • 28'
      George Cimpanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Цука Рави из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 27'
      Jordan Attah Kadiri из команды УТА Арад в офсайде
    • 26'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: ФКСБ: 53%, УТА Арад: 47%.
    • 25'
      Jordan Attah Kadiri из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Попеску Октавиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Конте Ибраима ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 23'
      Цука Рави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Robert Dimitrie Popa из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Триф Разван успешно блокирует удар.
    • 22'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем
    • 22'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 21'
      Хрездац Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Панцыру Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 20'
      Контроль мяча: ФКСБ: 50%, УТА Арад: 50%.
    • 19'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      George Cimpanu из команды УТА Арад заходит слишком далеко, он валит Панцыру Ионуц.
    • 18'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 17'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.
    • 17'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ.
    • 16'
      Г О О О О Л - Нгезана Сиябонга из команды ФКСБ забивает головой!
    • 15'
      Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: ФКСБ: 52%, УТА Арад: 48%.
    • 15'
      Цука Рави совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 15'
      Безумный фол. Цука Рави грубо играет против соперника. Пострадал Панцыру Ионуц
    • 14'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Конте Ибраима ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 11'
      Цука Рави из команды УТА Арад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 11'
      Фабри Андрей из команды УТА Арад подал угловой справа.
    • 10'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 63%, УТА Арад: 37%.
    • 9'
      Ван Дурмен Бенжамен из команды УТА Арад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 9'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 9'
      Шанс! Ликсандру Михай из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 9'
      Костаче Ионуц нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Попеску Октавиан из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 8'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 8'
      Шанс! Цука Рави из команды УТА Арад пробил головой, но мимо
    • 7'
      George Cimpanu из команды УТА Арад подал угловой слева.
    • 6'
      Альхассан Баба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Фабри Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 44%, УТА Арад: 56%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Jordan Attah Kadiri
    • 2'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 2'
      Оооо... вот это был удар! Jordan Attah Kadiri должен был забить с этой позиции.
    • 2'
      Jordan Attah Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ликсандру Михай ошибается в защите.
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      УТА Арад начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 2:0 УТА Арад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный