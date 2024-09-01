Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! George Cimpanu должен был забить с этой позиции.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет ФКСБ

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

45' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

44' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Костаче Ионуц пробует нанести удар издали, но Штефан Тырновану держит все под контролем

41' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

38' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Триф Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Marius Stefanescu наказан за толчок Триф Разван

35' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Удар от ворот произведет ФКСБ

35' Фабри Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

29' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ликсандру Михай нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

28' George Cimpanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

26' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Попеску Октавиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Цука Рави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Попеску Октавиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

22' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет ФКСБ

21' Хрездац Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Панцыру Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

15' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Цука Рави совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

13' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет ФКСБ

7' George Cimpanu из команды УТА Арад подал угловой слева.

6' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет ФКСБ

2' Удар от ворот произведет ФКСБ

2' Оооо... вот это был удар! Jordan Attah Kadiri должен был забить с этой позиции.

2' Jordan Attah Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру