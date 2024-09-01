Тур: 8. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: George Gaman
0'
15' Желтая карточкаЦука Рави
1:0
16' ГолНгезана Сиябонга
1:0
59' Не забитый пенальтиБалута Александр
70' Желтая карточкаАльхассан Баба
2:0
87' ГолБалута Александр
90' Желтая карточкаMircea Rednic
90'+5
Ход матча
15'
16'
1:0
59'
1:0
70'
87'
2:0
90'
Владение мячом
19
Попа
Даньел
25
Цука
Рави
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
ФКСБ
УТА Арад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
37
126
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.43
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.14
|Балута Александр
|1
|0.14
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.14
|Муси Александру Мариан
|1
|0.14
|Ликсандру Михай
|1
|0.14
|Шут Адриан
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.13
|Костаче Ионуц
|1
|0.13
|Бенга Александру
|1
|0.13
|Эзекиль Имох
|1
|0.13
|Кымпану Георге
|1
|0.13
|Педру Жоау II
|1 (1)
|0.13
|Фабри Андрей
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Олару Дариус
|0
|1
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
УТА Арад
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
17
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2