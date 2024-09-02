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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Cristian Moldoveanu
Униря Слобозия
1:0
Перерыв
Глория Бузау
0'
1:0
45' Пенальти
Поспелов Дмитрий

Ход матча

7'
 
Tudor Calin
Григоре Драгош
45'
Бэрбуц Кристиан
Пурече Флориан
 
45'
Поспелов Дмитрий
1:0

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Униря Слобозия
Ничья
Глория Бузау
2.29
5.60
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4.44
Все Коэффициенты
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
77
Аганович
Аднан
30
Пурече
Флориан
98
Christ
Afalna
11
Джеле
Джордан
12
Греаб
Александру
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
13
Григоре
Драгош
87
Феррарессо
Диего
20
Тавареш
Давид
66
Ахматов
Расамбек
23
Гросу
Дариус
30
Ишфан
Александру
9
Матуш
Рикарду
88
Георге
Ион
Униря Слобозия
Глория Бузау

История личных встреч

Униря Слобозия
Глория Бузау

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛI
3:0
ЛI
1:1
ЛI
0:1
ЛI
3:1
ТМК
0:2
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:0
Л2С1
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 2 (1) 0.25
Пурече Флориан 1 0.13
Джеле Джордан 1 0.13
Andrei Dorobantu 1 0.13
Filip Ilie 1 0.13
Камара Секу 0 0
Сербаника Даниел 0 0
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.25
Будеску Константин 2 (1) 0.25
Тескан Драгош 1 0.13
Daniel Benzar 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Медина Паоло 2 0
Джеле Джордан 0 1
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Marius Antoche 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Дандя Александру 1 0
Траоре Шейк 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1
Униря Слобозия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Глория Бузау
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0

Результаты матчей

Униря Слобозия
Глория Бузау

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 4 3 0 12 - 4 15
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Униря Слобозия
 1:0 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
10.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
16.
Глория Бузау
 0:1 8 1 2 5 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
5.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Униря Слобозия
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 1:0 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 0:1 5 1 1 3 4 - 11 4
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
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  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Г О О О О О Л - Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Alexandru Greab прыгнул не в ту сторону.
  • 51'
    После проверки VAR судья изменил решение - Униря Слобозия пробьет пенальти!
  • 51'
    Контроль мяча: Униря Слобозия: 46%, Глория Бузау: 54%.
  • 50'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Униря Слобозия.
  • 50'
    Русу Денис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 50'
    ПЕНАЛЬТИ! - Tudor Calin играет рукой в штрафной! Tudor Calin вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Пурече Флориан получил травму и заменен. Бэрбуц Кристиан выходит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Пурече Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Униря Слобозия: 47%, Глория Бузау: 53%.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Гросу Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Турда Григоре ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Униря Слобозия
    Ничья
    Глория Бузау
    2.29
    5.60
    Реклама, bettery.ru
    4.44
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    Униря Слобозия
    Глория Бузау
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