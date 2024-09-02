Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Пурече Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Пурече Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошую попытку сделал Георге Ион . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Пурече Флориан не смог попасть в створ ударом издали

37' Тавареш Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Christ Afalna оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тавареш Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Униря Слобозия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матуш Рикарду пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

22' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Пурече Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Хорошую попытку сделал Аганович Аднан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Ахматов Расамбек не смог попасть в створ ударом издали

17' Георге Ион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тавареш Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Marius Antoche не смог попасть в створ ударом издали

13' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Феррарессо Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Феррарессо Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Матуш Рикарду . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.