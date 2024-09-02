Тур: 8. Стадион: Stadionul Clinceni. Главный судья: Cristian Moldoveanu
1:0
Перерыв
Ход матча
45'
1:0
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
23
Гросу
Дариус
88
Георге
Ион
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гросу ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Георге ИонНападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Униря Слобозия
Глория Бузау
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|2 (1)
|0.25
|Пурече Флориан
|1
|0.13
|Джеле Джордан
|1
|0.13
|Andrei Dorobantu
|1
|0.13
|Filip Ilie
|1
|0.13
|Камара Секу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.25
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.25
|Тескан Драгош
|1
|0.13
|Daniel Benzar
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Медина Паоло
|2
|0
|Джеле Джордан
|0
|1
|Русу Денис
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Marius Antoche
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Униря Слобозия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Униря Слобозия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Глория Бузау
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0
Результаты матчей
Униря Слобозия
Глория Бузау
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Униря Слобозия
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|6 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|16 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|8.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|9.
|8
|1
|6
|1
|10 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|16.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|16.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 2