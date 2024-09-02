Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дмитрий Поспелов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Г О О О О О Л - Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Alexandru Greab прыгнул не в ту сторону.

51' После проверки VAR судья изменил решение - Униря Слобозия пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Униря Слобозия

49' Аганович Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Бэрбуц Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Пурече Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гросу Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Пурече Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Пурече Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошую попытку сделал Георге Ион . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Пурече Флориан не смог попасть в створ ударом издали

37' Тавареш Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Christ Afalna оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тавареш Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Униря Слобозия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матуш Рикарду пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

22' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Пурече Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Хорошую попытку сделал Аганович Аднан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Ахматов Расамбек не смог попасть в створ ударом издали

17' Георге Ион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тавареш Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Marius Antoche не смог попасть в створ ударом издали

13' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Феррарессо Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Феррарессо Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Матуш Рикарду . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.