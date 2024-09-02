Тур: 8. Стадион: Stadionul Clinceni. Главный судья: Cristian Moldoveanu
2:1
Конец матча
0'
1:0
45' ПенальтиПоспелов Дмитрий
1:1
65' ГолСтан Александру
67' Желтая карточкаКамара Секу
75' Undefined phrase: football_event_Камара Секу
90' Желтая карточкаStefan Pacionel
2:1
90' ГолПоспелов Дмитрий
90'+6
Ход матча
45'
1:0
65'
1:1
67'
75'
90'
90'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
23
Гросу
Дариус
88
Георге
Ион
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гросу ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Георге ИонНападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Униря Слобозия
Глория Бузау
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|4 (2)
|0.5
|Пурече Флориан
|1
|0.13
|Джеле Джордан
|1
|0.13
|Andrei Dorobantu
|1
|0.13
|Filip Ilie
|1
|0.13
|Камара Секу
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.25
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.25
|Стан Александру
|1
|0.13
|Тескан Драгош
|1
|0.13
|Тавареш Давид
|0
|0
|Daniel Benzar
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Медина Паоло
|2
|0
|Джеле Джордан
|0
|1
|Русу Денис
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Marius Antoche
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
|Stefan Pacionel
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Глория Бузау
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Глория Бузау
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
10%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0
Результаты матчей
Униря Слобозия
Глория Бузау
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Униря Слобозия
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2