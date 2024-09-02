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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Cristian Moldoveanu
Униря Слобозия
2:1
Конец матча
Глория Бузау
0'
1:0
45' Пенальти
Поспелов Дмитрий
1:1
65' Гол
Стан Александру
67' Желтая карточка
Камара Секу
75' Undefined phrase: football_event_
Камара Секу
90' Желтая карточка
Stefan Pacionel
2:1
90' Гол
Поспелов Дмитрий
90'+6
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
77
Аганович
Аднан
30
Пурече
Флориан
98
Christ
Afalna
11
Джеле
Джордан
12
Греаб
Александру
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
13
Григоре
Драгош
87
Феррарессо
Диего
20
Тавареш
Давид
66
Ахматов
Расамбек
23
Гросу
Дариус
30
Ишфан
Александру
9
Матуш
Рикарду
88
Георге
Ион
Униря Слобозия
Глория Бузау

История личных встреч

Униря Слобозия
Глория Бузау

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛI
3:0
ЛI
1:1
ЛI
0:1
ЛI
3:1
ТМК
0:2
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:0
Л2С1
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 4 (2) 0.5
Пурече Флориан 1 0.13
Джеле Джордан 1 0.13
Andrei Dorobantu 1 0.13
Filip Ilie 1 0.13
Камара Секу 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Сербаника Даниел 0 0
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.25
Будеску Константин 2 (1) 0.25
Стан Александру 1 0.13
Тескан Драгош 1 0.13
Тавареш Давид 0 0
Daniel Benzar 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Камара Секу 2 0
Медина Паоло 2 0
Джеле Джордан 0 1
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Marius Antoche 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Stefan Pacionel 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Дандя Александру 1 0
Траоре Шейк 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Глория Бузау
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Глория Бузау
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
10%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0

Результаты матчей

Униря Слобозия
Глория Бузау

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 8 3 3 2 16 - 11 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Униря Слобозия
 8 3 2 3 8 - 10 11
9.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
10.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
16.
Глория Бузау
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Весь список
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