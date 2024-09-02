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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Университатя Клуж
1:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
51' Желтая карточка
Попеску Овидиу
1:0
62' Гол
Бик Овидиу
65' Желтая карточка
Раца Вадим
80' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
81' Желтая карточка
Соро Альберто
85' Желтая карточка
Симон Габриэл
90' Желтая карточка
Сельмани Астрит
90'+4
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
77
Vladislav
Blanuta
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
20
Antonio
Bordusanu
9
Сельмани
Астрит
22
Бани
Андрей
Университатя Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:3
С
0:1
С
1:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ДА
0:0
ДА
2:1
ДА
3:4
ДА
1:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2.29
1.44

Среднее время на гол

39
62

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 4 (4) 0.5
Vladislav Blanuta 4 0.5
Тьям Мамаду 2 0.25
Бик Овидиу 1 0.13
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.13
Попеску Овидиу 1 0.13
Раца Вадим 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.5
Dennis Politic 3 (1) 0.38
Абдалла Хаким 2 0.25
Каржан Каталин 2 0.25
Бани Андрей 1 0.13
Гнаоре Эдди 1 0.13
Опрут Рауль 1 0.13
Неагу Петру 1 0.13
Боатенг Кеннеди 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Попеску Овидиу 3 0
Раца Вадим 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Симон Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омавоо Жозуэ 3 1
Dennis Politic 3 0
Сельмани Астрит 3 0
Сивис Максим 1 1
Боатенг Кеннеди 2 0
Опрут Рауль 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Голубович Аднан 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Костин Кристиан 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Zeljko Kopic 1 0
Cristian Licsandru 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
11
Университатя Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
8%
5
31%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 6 - 5 13
6.
Динамо Бухарест
 8 3 3 2 16 - 11 12
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Униря Слобозия
 8 3 2 3 8 - 10 11
9.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
10.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Фарул Констанца
 8 2 2 4 8 - 11 8
12.
Сепси
 8 2 2 4 7 - 12 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 7 2 0 5 5 - 11 6
16.
Глория Бузау
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
Ботошани
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
14.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Весь список
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