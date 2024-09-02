Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Adrian Caragea не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Команда Динамо Бухарест имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бани Андрей пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас ловит мяч

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

37' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Каржан Каталин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Каржан Каталин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Омавоо Жозуэ нанес удар головой, но Эдвинас Гертмонас спокойно отбил мяч.

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сельмани Астрит и попал в каркас ворот!

29' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Омавоо Жозуэ нанес удар головой, но Эдвинас Гертмонас спокойно отбил мяч.

27' Каржан Каталин пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас ловит мяч

26' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Миланов Георги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру