Тур: 8. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Бирсан Марсель
1:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаПопеску Овидиу
1:0
62' ГолБик Овидиу
65' Желтая карточкаРаца Вадим
80' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
81' Желтая карточкаСоро Альберто
85' Желтая карточкаСимон Габриэл
90' Желтая карточкаСельмани Астрит
90'+4
Ход матча
51'
62'
1:0
65'
80'
81'
85'
90'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
22
Раца
Вадим
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
28
Омавоо
Жозуэ
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Alex Bota
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2.29
1.44
Среднее время на гол
39
62
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|4 (4)
|0.5
|Vladislav Blanuta
|4
|0.5
|Тьям Мамаду
|2
|0.25
|Бик Овидиу
|1
|0.13
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.13
|Попеску Овидиу
|1
|0.13
|Раца Вадим
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|4 (2)
|0.5
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.38
|Абдалла Хаким
|2
|0.25
|Каржан Каталин
|2
|0.25
|Бани Андрей
|1
|0.13
|Гнаоре Эдди
|1
|0.13
|Опрут Рауль
|1
|0.13
|Неагу Петру
|1
|0.13
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Попеску Овидиу
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Dennis Politic
|3
|0
|Сельмани Астрит
|3
|0
|Сивис Максим
|1
|1
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
11
Университатя Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
8%
5
31%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
53
35
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2