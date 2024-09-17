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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Твенте
1:0
Первый тайм: 25'
Херенвен
0'
16' Желтая карточка
Салах-Эддин Анасс
1:0
22' Пенальти
Стейн Сем

Ход матча

16'
Салах-Эддин Анасс
 
22'
Стейн Сем
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Херенвен
1.38
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6.10
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
6
Эйтинг
Карел
8
Регер
Юри
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Керстен
Сэм
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
18
Николаеску
Йон
Твенте
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Херенвен

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

37 матчей

45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.2%
56.8%
27%
6 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:3
Э
1:0
ЭПО
4:0
ЭПО
1:2
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

30
34

Голов в среднем за матч

1.76
1.7

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.6
1.12

Среднее время на гол

56
80

Всего голов

62
53

Голов в среднем за матч

1.68
1.43

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
62

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 (1) 0.4
Ламмерс Сэм 2 0.4
Ван Хоренбек Алек 1 0.2
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 2 0.4
Николаеску Йон 2 0.4
Ольссон Симон 1 0.2
Тренсков Якоб 1 0.2
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стейн Сем 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 2 0
Брауде Оливер 2 0
Керстен Сэм 1 0
Карлсбакк Даниэль 1 0
Ван Эе Эспен 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0

Результаты матчей

Твенте
Херенвен

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Твенте
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Твенте
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7.
Твенте
 1:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Херенвен
 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Виллем II Kyan Vaesen 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
  • 20'
    Даан Ротс из команды Твенте в офсайде
  • 19'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 19'
    Салах-Эддин Анасс возвращается на поле.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 19'
    Эспен ван Э не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 19'
    Ильяс Себауи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 18'
    Матч возобновлен
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    Ничья
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