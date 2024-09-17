Тур: 3. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
16' Желтая карточкаСалах-Эддин Анасс
21' Желтая карточкаВан дер Харт Микки
1:0
22' ПенальтиСтейн Сем
2:0
39' ГолСтейн Сем
58' Undefined phrase: football_event_Ван Берген Митчелл
61' Желтая карточкаРегер Юри
90' Желтая карточкаКёлерт Матс
90'+5
Ход матча
22'
1:0
39'
2:0
61'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
442 Количество передач 442
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 _Isaiah A.
-
-
-
-
14 Levi Smans
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Херенвен
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
37 матчей
45.9%
24.3%
29.8%
17 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.2%
56.8%
27%
6 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
43.2%
32.4%
24.4%
16 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
34
Голов в среднем за матч
1.76
1.7
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.6
1.12
Среднее время на гол
56
80
Всего голов
62
53
Голов в среднем за матч
1.68
1.43
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
53
62
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|4 (2)
|0.8
|Ламмерс Сэм
|2
|0.4
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.2
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брауэрс Люк
|2
|0.4
|Николаеску Йон
|2
|0.4
|Ольссон Симон
|1
|0.2
|Тренсков Якоб
|1
|0.2
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бохневич Павел
|2
|0
|Брауде Оливер
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0
|Ван Эе Эспен
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Твенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
50%
2
17%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
Результаты матчей
Твенте
Херенвен
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Твенте
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Твенте
|Стейн Сем
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Виллем II
|Kyan Vaesen
|3 (1)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
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