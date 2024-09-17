Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошую попытку сделал Тренсков Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Николаеску Йон пробил со штрафного прямо в стенку

81' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Кюйперс Бас не смог попасть в створ ударом издали

79' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Херенвен

79' Стейн Сем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Матч возобновлен

74' Оливер Бреуде получил травму и заменен. Халл Дензел выходит на поле.

73' Оливер Бреуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Брауэрс Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хорошую попытку сделал Ильяс Себауи . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Удар от ворот произведет Херенвен

65' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Херенвен

61' Регер Юри получил желтую карточку от судьи

61' Близко! Тренсков Якоб нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

60' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Твенте отменен из-за положения "вне игры".

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

58' Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл забивает ударом с правой ноги!

57' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Эспен ван Э из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Макс Брюнс . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Твенте

51' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Кёлерт Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Даан Ротс получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Даан Ротс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Кёлерт Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.