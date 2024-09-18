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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Аякс
1:0
Первый тайм: 23'
Фортуна Ситтард
0'
1:0
9' Гол
Тейлор Кеннет

Ход матча

9'
Тейлор Кеннет
(Траоре Бертран)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Фортуна Ситтард
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
10
Акпом
Чуба
11
Годс
Мика
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
6
Ван
Оттеле
Сюб
14
Гут
Родриго
5
Dario
Grujic
22
Бастьен
Самюэль
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
7
Петерсон
Кристофер
Аякс
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Фортуна Ситтард

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
0:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
5:0
Э
0:5
Э
1:2
Э
5:2
Э
5:0
Э
4:0
Э
0:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

4.17
2.4

Среднее время на гол

21
37

Всего голов

3
17

Голов в среднем за матч

0.5
2.43

Среднее время на гол

180
37

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

2.33
2.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

38
37

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Кеннет 1 0.33
Хлинссон Кристиан 1 0.33
Хато Йоррель 1 0.33
Бергёйс Стивен 0 0
Траоре Бертран 0 0
Годс Мика 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.4
Петерсон Кристофер 1 0.2
Митрович Йосип 1 0.2
Makan Aiko 1 0.2
Дейкс Митчелл 0 0
Розье Лорейнц 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 2 0
Розье Лорейнц 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
3
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1
Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0

Результаты матчей

Аякс
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аякс
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Аякс
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аякс
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Виллем II Kyan Vaesen 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
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