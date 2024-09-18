Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хендерсон Джордан пробил со штрафного прямо в стенку

46' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Гут Родриго удален с поля!

46' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

42' Траоре Бертран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Петерсон Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Петерсон Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Петерсон Кристофер получил желтую карточку от судьи

34' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Траоре Бертран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Годс Мика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

26' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О Л - Траоре Бертран забивает с левой ноги!

24' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Аякс

22' Близко! Халилович Ален нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

22' Бастьен Самюэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Бульяуде Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Годс Мика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фитц-Джим Киян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

12' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Аякс

10' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с правой ноги!

9' Траоре Бертран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бульяуде Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бастьен Самюэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Шутало Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

3' Халилович Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть