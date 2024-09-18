Тур: 3. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 53786 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
5:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолТейлор Кеннет
2:0
24' ГолТраоре Бертран
35' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
45' Красная карточкаГут Родриго
3:0
58' ГолБас Юри
4:0
71' ГолРенсх Девайн
5:0
87' ГолАкпом Чуба
90'+4
Ход матча
9'
1:0
24'
2:0
45'
58'
3:0
71'
4:0
87'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 1
-
15 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
757 Количество передач 274
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
11
Годс
Мика
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dies Janse
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
11 Makan Aiko
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Фортуна Ситтард
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
4.17
2.4
Среднее время на гол
21
37
Всего голов
3
17
Голов в среднем за матч
0.5
2.43
Среднее время на гол
180
37
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
2.33
2.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
38
37
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хато Йоррель
|1
|0.33
|Акпом Чуба
|1
|0.33
|Траоре Бертран
|1
|0.33
|Тейлор Кеннет
|1
|0.33
|Ренсх Девайн
|1
|0.33
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.33
|Бас Юри
|1
|0.33
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Классен Дэви
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.4
|Петерсон Кристофер
|1
|0.2
|Митрович Йосип
|1
|0.2
|Makan Aiko
|1
|0.2
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|2
|0
|Гут Родриго
|0
|1
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
3
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1
Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Результаты матчей
Аякс
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аякс
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
12
14
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Твенте
|Стейн Сем
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Виллем II
|Kyan Vaesen
|3 (1)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1