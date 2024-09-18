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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Лозанна
0:1
Перерыв
Лугано
0'
0:1
39' Гол в свои ворота
Поати Морган
43' Желтая карточка
Teddy Okou
45' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
45' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа

Ход матча

7'
 
Боттани Маттиа
Вляди Шкельчим
39'
0:1
Поати Морган
43'
Teddy Okou
 
45'
Дюссенн Ноэ
 
45'
 
Дзанотти Маттиа

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Лугано
7.30
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3.85
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
20
Hamza
Abdallah
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
27
Душ
Сантуш
Даниэл
31
Алиседа
Игнасио
9
Вляди
Шкельчим
Лозанна
4-3-3
Лугано
4-3-2-1

История личных встреч

Лозанна
Лугано

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

33 матча

33.3%
12.1%
54.6%
11 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
К
0:4
С
2:1
С
4:1
С
3:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Голы

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.76
0.81

Среднее время на гол

51
110

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.47

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

57
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 2 0.33
Дюссенн Ноэ 1 0.17
Сене Кали 1 0.17
Teddy Okou 1 0.17
Karim Sow 1 0.17
Кустодио Оливье 0 0
Бернед Антуан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 3 0.5
Штеффен Ренато 1 0.17
Маю Хишам 1 0.17
Вляди Шкельчим 1 0.17
Алиседа Игнасио 1 0.17
Бислими Уран 1 0.17
Махмуд Хадж 1 0.17
Бро-Гийяр Закари 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 3 0
Бернед Антуан 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Teddy Okou 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 2 0
Бислими Уран 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Думбия Усман 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
5
Лозанна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3
Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2

Результаты матчей

Лозанна
Лугано

Точный счет

3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 0 2 10 - 13 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 5 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 11 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Лозанна
 0:1 6 1 1 4 7 - 14 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 1:0 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 0:1 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Лугано
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Серветт
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Люцерн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 0:1 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Цюрих Окита Жонатан 3
Цюрих Лайднер Дорон 3
Весь список
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