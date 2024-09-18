Тур: 5. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
0:1
39' Гол в свои воротаПоати Морган
43' Желтая карточкаTeddy Okou
45' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
45' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
Ход матча
39'
0:1
43'
45'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
25
Летица
Карло
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Фофана СекуЗащитник
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Лозанна
Лугано
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
33 матча
33.3%
12.1%
54.6%
11 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.76
0.81
Среднее время на гол
51
110
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.47
Среднее время на гол
53
61
Всего голов
57
38
Голов в среднем за матч
1.73
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|2
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.17
|Сене Кали
|1
|0.17
|Teddy Okou
|1
|0.17
|Karim Sow
|1
|0.17
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|3
|0.5
|Штеффен Ренато
|1
|0.17
|Маю Хишам
|1
|0.17
|Вляди Шкельчим
|1
|0.17
|Алиседа Игнасио
|1
|0.17
|Бислими Уран
|1
|0.17
|Махмуд Хадж
|1
|0.17
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
5
Лозанна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3
Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2
Результаты матчей
Лозанна
Лугано
Точный счет
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 13
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|15 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|3 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Цюрих
|Лайднер Дорон
|3