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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Лозанна
1:2
Конец матча
Лугано
0'
0:1
39' Гол в свои ворота
Поати Морган
43' Желтая карточка
Teddy Okou
45' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
45' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
48' Желтая карточка
Думбия Усман
56' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
65' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
0:2
77' Гол
Алиседа Игнасио
1:2
90' Гол
Диабате Фуссейни
90'+4

Ход матча

7'
 
Боттани Маттиа
Вляди Шкельчим
39'
0:1
Поати Морган
43'
Teddy Okou
 
45'
Дюссенн Ноэ
 
45'
 
Дзанотти Маттиа
46'
 
Май Ларс-Лукас
Валенсуэла Мильтон
48'
 
Думбия Усман
55'
Мендеш Диогу
Коба Куандреди
 
56'
 
Май Ларс-Лукас
65'
 
Хайдари Альбиан
67'
 
Киминьяни Янис
Душ Сантуш Даниэл
73'
Айдини Альбан
Сене Кали
 
77'
0:2
Алиседа Игнасио
(Киминьяни Янис)
78'
 
Гргич Анто
Думбия Усман
79'
 
Мацек Роман
Алиседа Игнасио
81'
Польстер Мануэль
Поати Морган
 
81'
Raoul Giger
Hamza Abdallah
 
81'
Де ла Фуэнте Конрад
Teddy Okou
 
90'
Диабате Фуссейни
(Саншеш Алвин)
1:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 274 Количество передач 498
  • 36 Владение мячом, % 64
25
Летица
Карло
20
Hamza
Abdallah
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
27
Душ
Сантуш
Даниэл
31
Алиседа
Игнасио
9
Вляди
Шкельчим
Лозанна
4-3-3
Лугано
4-3-2-1

История личных встреч

Лозанна
Лугано

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

33 матча

33.3%
12.1%
54.6%
11 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
К
0:4
С
2:1
С
4:1
С
3:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Голы

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.76
0.81

Среднее время на гол

51
110

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.47

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

57
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 3 0.5
Дюссенн Ноэ 1 0.17
Сене Кали 1 0.17
Teddy Okou 1 0.17
Karim Sow 1 0.17
Кустодио Оливье 0 0
Бернед Антуан 0 0
Саншеш Алвин 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 3 0.5
Алиседа Игнасио 2 0.33
Штеффен Ренато 1 0.17
Маю Хишам 1 0.17
Вляди Шкельчим 1 0.17
Бислими Уран 1 0.17
Махмуд Хадж 1 0.17
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 3 0
Бернед Антуан 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Teddy Okou 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 3 0
Думбия Усман 2 0
Бислими Уран 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
0
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
5
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3
Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2

Результаты матчей

Лозанна
Лугано

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
2.
Серветт
 6 4 0 2 10 - 13 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 5 11
4.
Люцерн
 6 3 2 1 11 - 7 11
5.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Серветт
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Люцерн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Лозанна Диабате Фуссейни 3 (2)
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
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