Тур: 5. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
0:1
39' Гол в свои воротаПоати Морган
43' Желтая карточкаTeddy Okou
45' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
45' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
48' Желтая карточкаДумбия Усман
56' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
65' Желтая карточкаХайдари Альбиан
0:2
77' ГолАлиседа Игнасио
1:2
90' ГолДиабате Фуссейни
90'+4
Ход матча
39'
0:1
43'
45'
45'
48'
56'
65'
77'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
274 Количество передач 498
-
36 Владение мячом, % 64
25
Летица
Карло
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Фофана СекуЗащитник
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Лозанна
Лугано
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
33 матча
33.3%
12.1%
54.6%
11 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.76
0.81
Среднее время на гол
51
110
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.47
Среднее время на гол
53
61
Всего голов
57
38
Голов в среднем за матч
1.73
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|3
|0.5
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.17
|Сене Кали
|1
|0.17
|Teddy Okou
|1
|0.17
|Karim Sow
|1
|0.17
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Саншеш Алвин
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|3
|0.5
|Алиседа Игнасио
|2
|0.33
|Штеффен Ренато
|1
|0.17
|Маю Хишам
|1
|0.17
|Вляди Шкельчим
|1
|0.17
|Бислими Уран
|1
|0.17
|Махмуд Хадж
|1
|0.17
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
0
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
5
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3
Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2
Результаты матчей
Лозанна
Лугано
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
24
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|3 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|3 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3