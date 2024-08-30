Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаСтруски Кароль
35' Желтая карточкаФернандес Рашаан
51' Желтая карточкаДесланд Сильвен
51' Желтая карточкаБенгтссон Лео
57' Желтая карточкаSotiris Fiakas
64' Желтая карточкаВилер Христос
66' Желтая карточкаГомис Янник
75' Желтая карточкаФакундо Гарсия
1:0
78' ГолКвилитая Георгий
83' Желтая карточкаAndreas Artemiou
90'+7
Ход матча
31'
35'
51'
51'
57'
64'
66'
75'
76'
78'
1:0
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Fabinho IV
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|1
|0.5
|Квилитая Георгий
|1
|0.5
|Zakaria Sawo
|1
|0.5
|Струски Кароль
|1
|0.5
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iasonas Pikis
|1
|0.5
|Труич Никола
|1 (1)
|0.5
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Гомис Янник
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|1
|0
|Вилер Христос
|1
|0
|Десланд Сильвен
|1
|0
|Факундо Гарсия
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония 29-го Мая
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Арис Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Омония 29-го Мая
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4
Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:2 МЭАП Нису - Омония 29-го Мая 0:1
Результаты матчей
Арис Лимасол
Омония 29-го Мая
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Омония 29-го Мая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|2
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|АЕК Ларнака
|Бруну Гама
|1
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|1
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1
|Этникос Ахна
|Гонсалес Пабло II
|1