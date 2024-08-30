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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
Арис Лимасол
1:0
Конец матча
Омония 29-го Мая
0'
31' Желтая карточка
Струски Кароль
35' Желтая карточка
Фернандес Рашаан
51' Желтая карточка
Десланд Сильвен
51' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
57' Желтая карточка
Sotiris Fiakas
64' Желтая карточка
Вилер Христос
66' Желтая карточка
Гомис Янник
75' Желтая карточка
Факундо Гарсия
1:0
78' Гол
Квилитая Георгий
83' Желтая карточка
Andreas Artemiou
90'+7
Арис Лимасол
Омония 29-го Мая

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 1 0.5
Квилитая Георгий 1 0.5
Zakaria Sawo 1 0.5
Струски Кароль 1 0.5
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iasonas Pikis 1 0.5
Труич Никола 1 (1) 0.5

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Гомис Янник 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Сане Мамаду 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 1 0
Вилер Христос 1 0
Десланд Сильвен 1 0
Факундо Гарсия 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония 29-го Мая
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Арис Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Омония 29-го Мая
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4
Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:2 МЭАП Нису - Омония 29-го Мая 0:1

Результаты матчей

Арис Лимасол
Омония 29-го Мая

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Арадиппу
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕК Ларнака Бруну Гама 1
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 1
Арис Лимасол Квилитая Георгий 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Этникос Ахна Гонсалес Пабло II 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Бенгтссон Лео получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Десланд Сильвен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Арис Лимасол 1:0 Омония 29-го Мая онлайн

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