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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1549
Мосс
1:0
Конец матча
Мьёндален
0'
8' Красная карточка
Thomas Kinn
43' Желтая карточка
Хольст-Ларсен Фабиан
1:0
80' Пенальти
Thomas Klemetsen Jakobsen
90'+7
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
18
Элми
Саадик
Файсал
4
Бьоркстрем
Тим
5
Ilir
Kukleci
13
Marius
Cassidy
20
Aksel
Baran
Potur
6
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
49
Benarfa
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
1
Thomas
Kinn
22
Хольст-Ларсен
Фабиан
3
Markus
Welinder
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
19
Бренден
Эрик
25
Andreas
Heredia-Randen
24
Mats
Pedersen
9
Брингакер
Матиас
10
Моберг
Вегар
45
Ольсен
Мейнхард
Мосс
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Мьёндален

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ТМК
0:0
ПД
4:1
ПД
1:2
ТМК
2:3
А
1:1
А
1:3
А
3:1
А
2:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 8 0.38
Thomas Klemetsen Jakobsen 7 (3) 0.33
Bo Aasulv Hegland 4 0.19
Ian Hoffmann 4 0.19
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.14
Marius Andresen2 2 0.1
Александерссон Ноа 2 0.1
Странде Кристиан 2 0.1
Kristoffer Harrison 1 0.05
Benarfa 1 0.05
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Элми Саадик Файсал 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.29
Брингакер Матиас 5 0.24
Alie Conteh 4 0.19
Mats Pedersen 3 0.14
Бренден Эрик 3 0.14
Холтен Расмус 2 0.1
Эверби Сиверт 1 0.05
Вогт Педер 1 0.05
Свеен Оле 1 0.05
Скоген Сондре 1 0.05
Keerat Singh 1 0.05
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Ian Hoffmann 5 0
Элми Саадик Файсал 4 0
Marius Andresen2 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Kristoffer Harrison 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Thomas Myhre 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Benarfa 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Свеен Оле 2 1
Бренден Эрик 2 1
Thomas Kinn 2 1
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Хольст-Ларсен Фабиан 3 0
Andreas Heredia-Randen 3 0
Alie Conteh 1 1
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

Мосс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7
Мосс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мьёндален
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

15
15
Мосс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Мьёндален
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
24%
4
36%
61-75
7
41%
2
18%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
18%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
6
27%
4
24%
61-75
2
9%
3
18%
76-90

Забито

34
29
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
12%
6
21%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
11
32%
3
10%
76-90

Пропущено

32
34
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
9%
5
15%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
5
15%
31-45
9
28%
5
15%
46-60
7
22%
7
21%
61-75
4
13%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2
Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3
Мьёндален
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1
ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3

Результаты матчей

Мосс
Мьёндален

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мосс
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
5
11
10
1.5
7
14
6
15
2.5
3
18
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 21 13 2 6 34 - 20 41
3.
Мосс
 21 12 2 7 36 - 30 38
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 21 9 6 6 44 - 41 33
6.
Конгсвингер
 20 8 8 4 34 - 34 32
7.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
8.
Люн
 0:0 21 7 9 5 43 - 30 30
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
12.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
13.
Мьёндален
 21 5 6 10 28 - 35 21
14.
Олесунн
 0:0 21 5 4 12 24 - 38 19
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
3.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 0:0 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Олесунн
 0:0 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
8.
Люн
 0:0 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Олесунн
 0:0 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
14.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
15.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Хольст-Ларсен Фабиан получил желтую карточку от судьи
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    • 8'
      Бренден Эрик уходит с поля. Andreas Fagereng выходит вместо него
    • 8'
      УДАЛЕНИЕ! - Thomas Kinn увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мосс 1:0 Мьёндален онлайн

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