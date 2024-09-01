Тур: 21. Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 1549
0'
8' Красная карточкаThomas Kinn
43' Желтая карточкаХольст-Ларсен Фабиан
1:0
80' ПенальтиThomas Klemetsen Jakobsen
90'+7
Ход матча
8'
80'
49
Benarfa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 BenarfaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моберг ВегарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie Conteh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Мосс
Мьёндален
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.38
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|7 (3)
|0.33
|Bo Aasulv Hegland
|4
|0.19
|Ian Hoffmann
|4
|0.19
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|3
|0.14
|Marius Andresen2
|2
|0.1
|Александерссон Ноа
|2
|0.1
|Странде Кристиан
|2
|0.1
|Kristoffer Harrison
|1
|0.05
|Benarfa
|1
|0.05
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Элми Саадик Файсал
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.29
|Брингакер Матиас
|5
|0.24
|Alie Conteh
|4
|0.19
|Mats Pedersen
|3
|0.14
|Бренден Эрик
|3
|0.14
|Холтен Расмус
|2
|0.1
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Вогт Педер
|1
|0.05
|Свеен Оле
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Keerat Singh
|1
|0.05
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|5
|0
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Элми Саадик Файсал
|4
|0
|Marius Andresen2
|4
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Kristoffer Harrison
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Thomas Myhre
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Benarfa
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Бренден Эрик
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|3
|0
|Andreas Heredia-Randen
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Мьёндален
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Мосс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мьёндален
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
15
15
Мосс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Мьёндален
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
24%
4
36%
61-75
7
41%
2
18%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
4
24%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
18%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
4
24%
1
6%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
6
27%
4
24%
61-75
2
9%
3
18%
76-90
Забито
34
29
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
12%
6
21%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
11
32%
3
10%
76-90
Пропущено
32
34
12 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
9%
5
15%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
4
13%
5
15%
31-45
9
28%
5
15%
46-60
7
22%
7
21%
61-75
4
13%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2
Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3
Мьёндален
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1
ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3
Результаты матчей
Мосс
Мьёндален
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мосс
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
47
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
64
37
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
165
1110
714
615
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|56 - 23
|48
|2.
|21
|13
|2
|6
|34 - 20
|41
|3.
|21
|12
|2
|7
|36 - 30
|38
|4.
|20
|10
|5
|5
|44 - 39
|35
|5.
|21
|9
|6
|6
|44 - 41
|33
|6.
|20
|8
|8
|4
|34 - 34
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|30 - 23
|30
|8.
|0:0
|21
|7
|9
|5
|43 - 30
|30
|9.
|20
|7
|5
|8
|20 - 24
|26
|10.
|20
|6
|6
|8
|31 - 32
|24
|11.
|20
|5
|6
|9
|27 - 34
|21
|12.
|20
|4
|9
|7
|31 - 30
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|28 - 35
|21
|14.
|0:0
|21
|5
|4
|12
|24 - 38
|19
|15.
|20
|4
|5
|11
|25 - 41
|17
|16.
|21
|3
|4
|14
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|10
|7
|1
|2
|29 - 11
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|25 - 14
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|20 - 17
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|13 - 19
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|9
|2
|4
|3
|15 - 11
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 24
|8
|16.
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|10
|6
|2
|2
|29 - 24
|20
|3.
|10
|5
|0
|5
|13 - 11
|15
|4.
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|18 - 19
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|14 - 15
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 28
|5
|16.
|10
|0
|3
|7
|9 - 22
|3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6