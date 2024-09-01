Тур: 21. Стадион: Брине. Зрители: 1423
0'
1:0
9' ГолSjur Jonassen
16' Желтая карточкаРобертс Томас
2:0
39' ГолСкривен Альфред
44' Желтая карточкаBassekou Diabate
3:0
62' ГолХор Якоб
73' Желтая карточкаМатич Алекса
90'+4
Ход матча
9'
16'
39'
2:0
44'
62'
3:0
73'
5
Хор
Якоб
14
Eirik
Saunes
26
Axel
Kryger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
-
26 Axel KrygerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Матич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Marius Ulla
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Брюне
Стабек
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
15
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|10
|0.48
|Скривен Альфред
|4
|0.19
|Sjur Jonassen
|4
|0.19
|Luis Goerlich
|3
|0.14
|Eirik Saunes
|3
|0.14
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0.14
|Andreas Dybevik
|2
|0.1
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Robert Undheim
|1
|0.05
|Axel Kryger
|1
|0.05
|Хор Якоб
|1
|0.05
|Christian Landu Landu
|1
|0.05
|Sondre Norheim I
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|11 (1)
|0.52
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.43
|Sebastian Olderheim
|6
|0.29
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.14
|Педерсен Каспер
|3
|0.14
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.14
|Андресен Александр
|2
|0.1
|William Wendt
|2
|0.1
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Несс Николай
|1
|0.05
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.05
|Andreas Victorio
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|6
|0
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|4
|0
|Luis Goerlich
|3
|0
|Duarte Moreira
|3
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Хор Якоб
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Igor Spiridonov
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Sjur Jonassen
|1
|0
|Kristian Skurve Haaland
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Матич Алекса
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Стабек
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
10
Брюне
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
11
20
Брюне
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Стабек
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
18%
3
16%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Пропущено
8
27
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
13%
5
19%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
3
38%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
38%
4
15%
76-90
Забито
13
25
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
15%
8
32%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
5
38%
3
12%
61-75
1
8%
3
12%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Забито
35
44
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
17%
11
25%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
3
9%
5
11%
31-45
8
23%
7
16%
46-60
8
23%
7
16%
61-75
6
17%
9
20%
76-90
Пропущено
19
41
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
21%
6
15%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
3
16%
7
17%
31-45
2
11%
3
7%
46-60
3
16%
10
24%
61-75
5
26%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олесунн - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1 Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1
Брюне - Санднес 1:1 Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1
Стабек
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1
Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2
Результаты матчей
Брюне
Стабек
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
3
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брюне
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
64
47
55
110
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
37
65
19
56
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
183
813
129
516
1011
219
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|56 - 23
|48
|2.
|21
|13
|2
|6
|34 - 20
|41
|3.
|21
|12
|2
|7
|36 - 30
|38
|4.
|20
|10
|5
|5
|44 - 39
|35
|5.
|21
|9
|6
|6
|44 - 41
|33
|6.
|20
|8
|8
|4
|34 - 34
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|30 - 23
|30
|8.
|0:0
|21
|7
|9
|5
|43 - 30
|30
|9.
|20
|7
|5
|8
|20 - 24
|26
|10.
|20
|6
|6
|8
|31 - 32
|24
|11.
|20
|5
|6
|9
|27 - 34
|21
|12.
|20
|4
|9
|7
|31 - 30
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|28 - 35
|21
|14.
|0:0
|21
|5
|4
|12
|24 - 38
|19
|15.
|20
|4
|5
|11
|25 - 41
|17
|16.
|21
|3
|4
|14
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|10
|7
|1
|2
|29 - 11
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|25 - 14
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|20 - 17
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|13 - 19
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|9
|2
|4
|3
|15 - 11
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 24
|8
|16.
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|10
|6
|2
|2
|29 - 24
|20
|3.
|10
|5
|0
|5
|13 - 11
|15
|4.
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|18 - 19
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|14 - 15
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 28
|5
|16.
|10
|0
|3
|7
|9 - 22
|3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6