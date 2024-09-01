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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1423
Брюне
3:0
Конец матча
Стабек
0'
1:0
9' Гол
Sjur Jonassen
16' Желтая карточка
Робертс Томас
2:0
39' Гол
Скривен Альфред
44' Желтая карточка
Bassekou Diabate
3:0
62' Гол
Хор Якоб
73' Желтая карточка
Матич Алекса
90'+4
99
Igor
Spiridonov
17
Квигстад
Лассе
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
11
Скривен
Альфред
26
Axel
Kryger
9
Содаль
Ларс-Эрик
7
Mats
Selmer
Thornes
18
Duarte
Moreira
32
Sjur
Jonassen
1
Россбах
Сондре
26
Joachim
Nysveen
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
11
Вальстад
Николас
14
Робертс
Томас
24
Костадинов
Калоян
7
Rasmus
Eggen
Vinge
17
Sebastian
Olderheim
20
Андресен
Александр
9
Bassekou
Diabate
Брюне
4-4-2
Стабек
4-2-3-1

История личных встреч

Брюне
Стабек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
5:1
ПД
1:0
К
5:0
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

15
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 10 0.48
Скривен Альфред 4 0.19
Sjur Jonassen 4 0.19
Luis Goerlich 3 0.14
Eirik Saunes 3 0.14
Содаль Ларс-Эрик 3 0.14
Andreas Dybevik 2 0.1
Твейта Йон-Хельге 1 0.05
Robert Undheim 1 0.05
Axel Kryger 1 0.05
Хор Якоб 1 0.05
Christian Landu Landu 1 0.05
Sondre Norheim I 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 11 (1) 0.52
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.43
Sebastian Olderheim 6 0.29
Робертс Томас 3 (1) 0.14
Педерсен Каспер 3 0.14
Rasmus Eggen Vinge 3 0.14
Андресен Александр 2 0.1
William Wendt 2 0.1
Вальстад Николас 1 0.05
Несс Николай 1 0.05
Геэльмуйден Херман 1 0.05
Andreas Victorio 1 0.05
Упсет Кристиан 1 (1) 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Joachim Nysveen 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 6 0
Andreas Dybevik 5 0
Содаль Ларс-Эрик 4 0
Luis Goerlich 3 0
Duarte Moreira 3 0
Axel Kryger 2 0
Скривен Альфред 2 0
Хор Якоб 2 0
Ole Kevin Knappen 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Igor Spiridonov 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Sjur Jonassen 1 0
Kristian Skurve Haaland 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Робертс Томас 3 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Матич Алекса 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0

Результаты матчей

Брюне
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Стабек
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
10
Брюне
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

11
20
Брюне
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Стабек
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
18%
3
16%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Пропущено

8
27
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
13%
5
19%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
3
38%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
38%
4
15%
76-90

Забито

13
25
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
15%
8
32%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
31%
4
16%
46-60
5
38%
3
12%
61-75
1
8%
3
12%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

35
44
13 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
17%
11
25%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
3
9%
5
11%
31-45
8
23%
7
16%
46-60
8
23%
7
16%
61-75
6
17%
9
20%
76-90

Пропущено

19
41
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
21%
6
15%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
3
16%
7
17%
31-45
2
11%
3
7%
46-60
3
16%
10
24%
61-75
5
26%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олесунн - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1 Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1
Брюне - Санднес 1:1 Эгерсунд - Брюне 0:2 Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1
Стабек
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1
Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2

Результаты матчей

Брюне
Стабек

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:5
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
2 раза 10%
3
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брюне
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
6
4
4
7
2.5
5
5
1
10
3.5
3
7
1
10
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
5
6
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
8
13
1.5
12
9
5
16
2.5
10
11
2
19
3.5
3
18
2
19
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 21 13 2 6 34 - 20 41
3.
Мосс
 21 12 2 7 36 - 30 38
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 21 9 6 6 44 - 41 33
6.
Конгсвингер
 20 8 8 4 34 - 34 32
7.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
8.
Люн
 0:0 21 7 9 5 43 - 30 30
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
12.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
13.
Мьёндален
 21 5 6 10 28 - 35 21
14.
Олесунн
 0:0 21 5 4 12 24 - 38 19
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
3.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 0:0 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Олесунн
 0:0 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
8.
Люн
 0:0 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Олесунн
 0:0 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
14.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
15.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 79'
    Томас Робертс уходит с поля. William Wendt выходит вместо него
  • 78'
    Duarte Moreira уходит с поля. Robert Undheim выходит вместо него
  • 78'
    Sjur Jonassen уходит с поля. Kristian Skurve Haaland выходит вместо него
  • 73'
    Алекса Матич получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Вальстад Николас уходит с поля. Алекса Матич выходит вместо него
  • 62'
    Eirik Saunes сделал результативную передачу.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Bassekou Diabate получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Eirik Saunes сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Скривен Альфред бьет в цель!
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    • 16'
      Томас Робертс получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Sondre Norheim сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Sjur Jonassen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюне 3:0 Стабек онлайн

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