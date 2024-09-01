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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
АЕК Ларнака
0:2
Конец матча
Пафос
0'
0:1
17' Гол
Жайро
27' Желтая карточка
Жажа Коэльо
0:2
67' Гол
Силва Андерсон
70' Желтая карточка
Бруно V
82' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
85' Желтая карточка
Драгомир Влад
89' Желтая карточка
Ангельски Кароль
90' Желтая карточка
Нател Лео
90'+8
АЕК Ларнака
Пафос

История личных встреч

АЕК Ларнака
Пафос

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

26 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
14 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1
0.46

Среднее время на гол

90
195

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 1 0.5
Экполо Годсвилл 1 0.5
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 1 1
Силва Андерсон 1 1

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангельски Кароль 1 0
Фараж Имад 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Enzo Cabrera2 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 1 0
Бруно V 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
АЕК Ларнака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2
Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Пафос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1
Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Пафос

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Неа Саламина
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Омония Никосия
 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Кармиотисса
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Этникос Ахна
 3:1 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АПОЭЛ
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1:2 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Неа Саламина
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Этникос Ахна
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АПОЭЛ
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Этникос Ахна
 3:1 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АПОЭЛ
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Неа Саламина
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Никосия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Жажа Коэльо уходит с поля. Коррея Жоау выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 27'
      Жажа Коэльо получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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