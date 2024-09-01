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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: .
Люн
0:0
Второй тайм: 88'
Олесунн
0'

Ход матча

66'
Salim Laghzaoui
Even Bydal
 
68'
 
Sander Hestetun Kilen
Рамсланн Мартин
73'
 
Грогард Томас
Кителано Йон
78'
Adrian Berntsen
Henrik Kristiansen
 
78'
Хеллум Андреас
Jacob Hanstad
 
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Олесунн
3.65
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3.85
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
25
Кителано
Йон
11
David
Snaer
Johannsson
18
Рамсланн
Мартин
10
Claudio
Braga
Люн
4-3-3
Олесунн
3-4-3

История личных встреч

Люн
Олесунн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:3
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
КН
1:4
Э
0:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1
2.75

Среднее время на гол

90
32

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.86
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
45

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 9 (2) 0.43
Mathias Johansen 7 0.33
Jacob Hanstad 6 0.29
Julius Friberg Skaug 2 0.1
Хеллум Андреас 2 0.1
Adrian Berntsen 2 0.1
Селл Вильям 2 0.1
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.1
Daniel Schneider 2 0.1
Salim Laghzaoui 2 0.1
Henrik Kristiansen 1 0.05
Joergen Vedal Sjoel 1 0.05
Brage Hylen 1 0.05
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.05
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.29
Claudio Braga 4 0.19
Атанга Исаак 3 0.14
Sander Hestetun Kilen 2 0.1
Карлсбакк Маркус 2 0.1
Kristoffer Nessoe 1 0.05
David Snaer Johannsson 1 0.05
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.05
Marcus Rafferty 1 0.05
Кителано Йон 1 0.05
Stian Aarones Holte 1 0.05
Диоп Моктар 1 0.05
Грогард Томас 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 3 0
Even Bydal 3 0
Julius Friberg Skaug 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Jan Halvor Halvorsen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Олесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
2
Люн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

12
10
Люн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Олесунн
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

25
9
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
4
16%
2
22%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
7
28%
1
11%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
6
40%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

22
24
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
7
32%
8
33%
76-90

Забито

40
24
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
5
13%
3
13%
1-15
8
20%
8
33%
16-30
11
28%
3
13%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
8
20%
4
17%
76-90

Пропущено

33
38
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
2
6%
2
5%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
4
12%
12
32%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
9
27%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1
Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3

Результаты матчей

Люн
Олесунн

Точный счет

1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люн
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
8
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
2
9
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
3
6
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
7
11
9
1.5
6
14
7
13
2.5
3
17
3
17
3.5
2
18
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 21 13 2 6 34 - 20 41
3.
Мосс
 21 12 2 7 36 - 30 38
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 21 9 6 6 44 - 41 33
6.
Конгсвингер
 20 8 8 4 34 - 34 32
7.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
8.
Люн
 0:0 21 7 9 5 43 - 30 30
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
12.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
13.
Мьёндален
 21 5 6 10 28 - 35 21
14.
Олесунн
 0:0 21 5 4 12 24 - 38 19
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
3.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 0:0 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Олесунн
 0:0 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
8.
Люн
 0:0 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Олесунн
 0:0 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
14.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
15.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люн
Ничья
Олесунн
3.65
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3.85
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5.60
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Люн
Олесунн
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