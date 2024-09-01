Тур: 21. Стадион: Бислетт.
0'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Brage Hylen
-
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Люн
Олесунн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1
2.75
Среднее время на гол
90
32
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.86
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
45
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|9 (2)
|0.43
|Mathias Johansen
|7
|0.33
|Jacob Hanstad
|6
|0.29
|Julius Friberg Skaug
|2
|0.1
|Хеллум Андреас
|2
|0.1
|Adrian Berntsen
|2
|0.1
|Селл Вильям
|2
|0.1
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0.1
|Daniel Schneider
|2
|0.1
|Salim Laghzaoui
|2
|0.1
|Henrik Kristiansen
|1
|0.05
|Joergen Vedal Sjoel
|1
|0.05
|Brage Hylen
|1
|0.05
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.05
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Even Bydal
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.29
|Claudio Braga
|4
|0.19
|Атанга Исаак
|3
|0.14
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.1
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.1
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|David Snaer Johannsson
|1
|0.05
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.05
|Marcus Rafferty
|1
|0.05
|Кителано Йон
|1
|0.05
|Stian Aarones Holte
|1
|0.05
|Диоп Моктар
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|3
|0
|Even Bydal
|3
|0
|Julius Friberg Skaug
|2
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|2
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
|Haavard Meinseth
|1
|0
|Mathias Johansen
|1
|0
|Jan Halvor Halvorsen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Олесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
2
Люн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
12
10
Люн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Олесунн
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
25
9
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
4
16%
2
22%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
7
28%
1
11%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
6
40%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
22
24
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
7
32%
8
33%
76-90
Забито
40
24
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
5
13%
3
13%
1-15
8
20%
8
33%
16-30
11
28%
3
13%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
8
20%
4
17%
76-90
Пропущено
33
38
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
2
6%
2
5%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
4
12%
12
32%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
9
27%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1
Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3
Результаты матчей
Люн
Олесунн
Точный счет
1:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
6 раз 30%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Люн
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
38
46
29
28
29
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
36
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
137
119
614
713
317
317
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|56 - 23
|48
|2.
|21
|13
|2
|6
|34 - 20
|41
|3.
|21
|12
|2
|7
|36 - 30
|38
|4.
|20
|10
|5
|5
|44 - 39
|35
|5.
|21
|9
|6
|6
|44 - 41
|33
|6.
|20
|8
|8
|4
|34 - 34
|32
|7.
|20
|8
|6
|6
|30 - 23
|30
|8.
|0:0
|21
|7
|9
|5
|43 - 30
|30
|9.
|20
|7
|5
|8
|20 - 24
|26
|10.
|20
|6
|6
|8
|31 - 32
|24
|11.
|20
|5
|6
|9
|27 - 34
|21
|12.
|20
|4
|9
|7
|31 - 30
|21
|13.
|21
|5
|6
|10
|28 - 35
|21
|14.
|0:0
|21
|5
|4
|12
|24 - 38
|19
|15.
|20
|4
|5
|11
|25 - 41
|17
|16.
|21
|3
|4
|14
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|10
|7
|1
|2
|29 - 11
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|25 - 14
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|20 - 17
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|7.
|0:0
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|11.
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|13 - 19
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|14.
|9
|2
|4
|3
|15 - 11
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|15 - 24
|8
|16.
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|10
|6
|2
|2
|29 - 24
|20
|3.
|10
|5
|0
|5
|13 - 11
|15
|4.
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|18 - 19
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|14 - 15
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 28
|5
|16.
|10
|0
|3
|7
|9 - 22
|3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Волеренга
|Fidel Brice Ambina
|6