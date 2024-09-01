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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 2229
Люн
0:0
Конец матча
Олесунн
0'
90'+8
1
Alexander
Pedersen
3
Joergen
Vedal
Sjoel
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
18
Зольберг-Нильсен
Герман
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
10
Mathias
Johansen
20
Jacob
Hanstad
26
Tor
Erik
Valderhaug
Larsen
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
6
Haakon
Butli
Hammer
25
Кителано
Йон
11
David
Snaer
Johannsson
18
Рамсланн
Мартин
10
Claudio
Braga
Люн
4-3-3
Олесунн
3-4-3

История личных встреч

Люн
Олесунн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:3
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
КН
1:4
Э
0:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1
2.75

Среднее время на гол

90
32

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.86
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
45

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 9 (2) 0.43
Mathias Johansen 7 0.33
Jacob Hanstad 6 0.29
Julius Friberg Skaug 2 0.1
Хеллум Андреас 2 0.1
Adrian Berntsen 2 0.1
Селл Вильям 2 0.1
Зольберг-Нильсен Герман 2 0.1
Daniel Schneider 2 0.1
Salim Laghzaoui 2 0.1
Henrik Kristiansen 1 0.05
Joergen Vedal Sjoel 1 0.05
Brage Hylen 1 0.05
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.05
Alexander Pedersen 0 0
Even Bydal 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.29
Claudio Braga 4 0.19
Атанга Исаак 3 0.14
Sander Hestetun Kilen 2 0.1
Карлсбакк Маркус 2 0.1
Kristoffer Nessoe 1 0.05
David Snaer Johannsson 1 0.05
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.05
Marcus Rafferty 1 0.05
Кителано Йон 1 0.05
Stian Aarones Holte 1 0.05
Диоп Моктар 1 0.05
Грогард Томас 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 3 0
Even Bydal 3 0
Julius Friberg Skaug 2 0
Зольберг-Нильсен Герман 2 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Haavard Meinseth 1 0
Mathias Johansen 1 0
Jan Halvor Halvorsen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Люн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Олесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
2
Люн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Олесунн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

12
10
Люн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Олесунн
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

25
9
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
4
16%
2
22%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
7
28%
1
11%
31-45
2
8%
2
22%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
6
40%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

22
24
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
7
32%
8
33%
76-90

Забито

40
24
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
5
13%
3
13%
1-15
8
20%
8
33%
16-30
11
28%
3
13%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
4
10%
4
17%
61-75
8
20%
4
17%
76-90

Пропущено

33
38
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
2
6%
2
5%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
4
12%
12
32%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
9
27%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Волеренга - Люн 4:2 Люн - ИК Старт 2:2 Конгсвингер - Люн 1:1 Люн - Стабек 7:1
Мьёндален - Люн 1:2 Люн - Осане 3:1 Брюне - Люн 5:3 Люн - Согндаль 1:2 ИК Старт - Люн 1:4 Люн - Мьёндален 1:1 Рёуфосс - Люн 1:0 Люн - Санднес 5:0 Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Брюне 1:2 Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3

Результаты матчей

Люн
Олесунн

Точный счет

1:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Люн
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
2
9
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
13
8
11
10
1.5
6
15
7
14
2.5
3
18
3
18
3.5
2
19
2
19
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 21 13 2 6 34 - 20 41
3.
Мосс
 21 12 2 7 36 - 30 38
4.
Эгерсунд
 20 10 5 5 44 - 39 35
5.
Стабек
 21 9 6 6 44 - 41 33
6.
Конгсвингер
 20 8 8 4 34 - 34 32
7.
Согндаль
 20 8 6 6 30 - 23 30
8.
Люн
 21 7 9 5 43 - 30 30
9.
Рёуфосс
 20 7 5 8 20 - 24 26
10.
Ранхейм
 20 6 6 8 31 - 32 24
11.
Осане
 20 5 6 9 27 - 34 21
12.
Левангер
 20 4 9 7 31 - 30 21
13.
Мьёндален
 21 5 6 10 28 - 35 21
14.
Олесунн
 21 5 4 12 24 - 38 19
15.
ИК Старт
 20 4 5 11 25 - 41 17
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
3.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
9.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
10.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
11.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
12.
Осане
 10 3 4 3 13 - 19 13
13.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
14.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
15.
Олесунн
 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
8.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
10.
Олесунн
 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
14.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
15.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Волеренга Fidel Brice Ambina 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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