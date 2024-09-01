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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
АПОЭЛ
1:3
Конец матча
Этникос Ахна
0'
0:1
15' Гол
Julian Bonetto
0:2
19' Гол
Nicolas Andereggen
1:2
54' Гол
Корбу Мариус
1:3
75' Гол
Nicolas Andereggen
88' Желтая карточка
Сациас Яннис
90' Желтая карточка
Офори Ричард
90'+9
АПОЭЛ
Этникос Ахна

История личных встреч

АПОЭЛ
Этникос Ахна

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

34 матча

70.6%
17.6%
11.8%
24 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
38.2%
11.8%
17 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
41.2%
8.8%
17 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
5:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
7:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
К
0:4
К
0:2
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

2.41
1.76

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.65

Среднее время на гол

191
139

Всего голов

49
41

Голов в среднем за матч

1.44
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
74

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корбу Мариус 1 1
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 2 1
Julian Bonetto 1 0.5

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сациас Яннис 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 2 0
Гонсалес Пабло II 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0
Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2

Результаты матчей

АПОЭЛ
Этникос Ахна

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кармиотисса
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Этникос Ахна Офори Ричард 2
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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