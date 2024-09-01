  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
Неа Саламина
2:1
Второй тайм: 49'
Омония Никосия
0'
0:1
17' Гол
Семедо Вилли
1:1
21' Гол
Папагеоргиу Гиоргос
34' Желтая карточка
Дионку Альфа
2:1
36' Гол
Веллиос Апостолос
39' Желтая карточка
Бехарано Данни
45' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш

Ход матча

17'
0:1
Семедо Вилли
21'
Папагеоргиу Гиоргос
1:1
25'
 
Эракович Новица
Кусулос Янис
29'
 
Панайоту Николас
Хеландер Филип
34'
 
Дионку Альфа
36'
Веллиос Апостолос
2:1
39'
Бехарано Данни
 
45'
Карлитуш Тавареш
 
46'
Abdelaye Diakite
Тчаха Серж
 
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Омония Никосия
5.36
Реклама, olimp.bet
4.10
Реклама, pari.ru
4.15
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Неа Саламина
Омония Никосия

История личных встреч

Неа Саламина
Омония Никосия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

37 матчей

16.2%
16.2%
67.6%
6 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

10.8%
37.8%
51.4%
4 победы 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

16.2%
35.1%
48.7%
6 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
5:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
5:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ТМС
0:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
6:0
ПД
0:1
К
1:8
К
2:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
К
2:1
К
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

100
180

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

2.67
1.79

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

65
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.16

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 1 1
Папагеоргиу Гиоргос 1 1
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиду Алиу 2 1
Семедо Вилли 1 0.5
Харалампус Харалампос 1 0.5

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масурас Яннис 1 0
Дионку Альфа 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2
Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Омония Никосия

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Неа Саламина
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Омония Никосия
 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Кармиотисса
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Этникос Ахна
 3:1 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АПОЭЛ
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1:2 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Неа Саламина
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Этникос Ахна
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АПОЭЛ
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Этникос Ахна
 3:1 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АПОЭЛ
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Неа Саламина
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Никосия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Аполлон Д'Алмейда Сесси 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тчаха Серж уходит с поля. Abdelaye Diakite выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
Омония Никосия
5.36
Реклама, olimp.bet
4.10
Реклама, pari.ru
4.15
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Неа Саламина 2:1 Омония Никосия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Неа Саламина
Омония Никосия
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный