Тур: 2.
2:1
Второй тайм: 49'
0'
0:1
17' ГолСемедо Вилли
1:1
21' ГолПапагеоргиу Гиоргос
34' Желтая карточкаДионку Альфа
2:1
36' ГолВеллиос Апостолос
39' Желтая карточкаБехарано Данни
45' Желтая карточкаКарлитуш Тавареш
Ход матча
17'
0:1
21'
34'
36'
39'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christodoulos Christodoulou
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Неа Саламина
Омония Никосия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
37 матчей
16.2%
16.2%
67.6%
6 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
10.8%
37.8%
51.4%
4 победы 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
16.2%
35.1%
48.7%
6 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
100
180
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
2.67
1.79
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
65
43
Голов в среднем за матч
1.76
1.16
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|1
|1
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|1
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиду Алиу
|2
|1
|Семедо Вилли
|1
|0.5
|Харалампус Харалампос
|1
|0.5
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масурас Яннис
|1
|0
|Дионку Альфа
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2
Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Омония Никосия
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|12.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|2
|Аполлон
|Маркеш Педру
|2
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|2
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Аполлон
|Вайссбек Гаэтан
|2
|Аполлон
|Д'Алмейда Сесси
|1