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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 2.
Неа Саламина
2:3
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
17' Гол
Семедо Вилли
1:1
21' Гол
Папагеоргиу Гиоргос
34' Желтая карточка
Дионку Альфа
2:1
36' Гол
Веллиос Апостолос
39' Желтая карточка
Бехарано Данни
45' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш
2:2
84' Гол
Стемпиньски Мариуш
87' Желтая карточка
Сержио Констрантинос
2:3
88' Гол
Стемпиньски Мариуш
90' Желтая карточка
Ацили Омер
90' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
90'+9
Неа Саламина
Омония Никосия

История личных встреч

Неа Саламина
Омония Никосия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

37 матчей

16.2%
16.2%
67.6%
6 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

10.8%
37.8%
51.4%
4 победы 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

16.2%
35.1%
48.7%
6 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
5:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
5:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ТМС
0:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
6:0
ПД
0:1
К
1:8
К
2:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
К
2:1
К
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

100
180

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

2.67
1.79

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

65
43

Голов в среднем за матч

1.76
1.16

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 1 1
Папагеоргиу Гиоргос 1 1
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 1
Саиду Алиу 2 1
Семедо Вилли 1 0.5
Харалампус Харалампос 1 0.5

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Дионку Альфа 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0
Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Неа Саламина - Отеллос 1:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2
Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Омония Никосия

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Кармиотисса
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 2
Аполлон Маркеш Педру 2
Омония Никосия Саиду Алиу 2
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Этникос Ахна Офори Ричард 2
Аполлон Вайссбек Гаэтан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Карлитуш Тавареш получил желтую карточку от судьи
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