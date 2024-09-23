Луна сфолил против соперника, что спровоцировало конфликт на поле. Хорошо, что рефери успел к месту действий и не дал состояться стычке.

Галдамес снова позволил себе нарушить правила. Нужен игроку "Крыльев Советов" сейчас перерыв, чтобы выпустить пар. Можно с такой агрессией доиграться.

Олейников пытался на правом фланге удержать мяч в поле, но навес в его адрес был слишком сильным. Оставить сферу в поле не удалось.

Подзатыльник Адамов сопернику отвесил. Судья был рядом и зафиксировал фол, но карточки желтого цвета за эту стычку не показал.

ОПАСНО! Тодорович! Нанес он после смещения удар в правую "девятку", и Ломаев сумел добраться до снаряда, переведя его на угловой. Розыгрыш стандарта ни к чему интересному не привел.

Прозвучал свисток на перерыв. Уходим на 15-минутную паузу. Немного отдохнем и продолжим. Пока ничья на поле - 0:0.

Полчаса отыграли соперники на поле. Забитыми голами пока не пахнет. Отошла игра от ворот ближе к центру поля и стала более закрытой у нас.

Камило пробил с дальней дистанции по воротам соперника. Рикошет от ноги защитника привел к тому, что мяч ушел на угловой, который подадут сейчас хозяева.

Талал при розыгрыше углового получает наступ на ногу. В результате эпизода мог рефери и пенальти назначить, но обходится без него судья.

Все с Талалом в порядке, но судейская бригада не фиксирует нарушения, даже после проверки "ВАР". Видимо, фола действительно не было.

В сторону Сергеева пошла сейчас передача. Иван попытался добраться до мяча, но тот все равно покинул пределы поля, укатившись за лицевую линию.

Ударом в створ побаловал нас "Ахмат". После прострела с правого края от Талала сумел Кардосо подстроиться к мячу, но нанес выстрел последний прямо по позиции вратаря. Это удар в створ!

Ближе к забитому голу были хозяева в первом тайме. Вероятно, что свой мяч в этой игре грозненцы все же найдут. Они в чемпионате еще не побеждали.

Вот-вот стартует последняя 5-минутка в первом тайме. Самарцы в центре поля после падения Галдамеса получают право исполнить штрафной.

29' Камило теперь совершает в центре поля "накладку". И тут в руках рефери также предупреждение появляется. Два "горчичника" за две минуты.

28' Кардосо в центре поля фолит против оппонента. В руках рефери появляется первая в матче карточка желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе.

26' По проценту владения мячом гости впереди. Примерно 40% против 60%. Преимущество на стороне самарской команды, которая пока активнее в матче.

25' Стоит отметить все же, что "Ахмат" при случае тоже огрызается и создает опасные моменты у ворот соперника. Это может привести к фатальным последствиям.

23' Штрафной удар с правого края выполнял "Ахмат". Шатара на дальней штанге головой тянулся к снаряду, но направил его чуть выше цели!

22' Отправился игрок Самары за боковую линию. Медицинская бригада оказывает помощь Евгеньеву за пределами поля. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо.

21' Середина первого тайма в матче идет. Евгеньев останавливает сейчас проход соперника и успевает мяч выбить за боковую линию. При этом получает игрок самарцев рассечение на лице.

19' С еще одной подачей соперника от углового флага справляется коллектив из Грозного. Выбивается мяч за пределы поля в этой ситуации. На сей раз в аут.

18' Угловой "Крылья Советов" заработали на левом фланге. Последовала подача на ближнюю штангу. Костанца выигрывает верх у оппонента и пробивает по рамке Шелии. Тот вытягивается в струнку и переводит мяч за лицевую!