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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ахмат
0:0
Перерыв
Крылья Советов
0'
28' Желтая карточка
Кардосо Фелиппе
29' Желтая карточка
Камило Рейжерс

Ход матча

28'
Кардосо Фелиппе
 
29'
Камило Рейжерс
 
Прогнозы 145
Ахмат 54.5% (79)
X 29% (42)
Крылья Советов 16.6% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Крылья Советов
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88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
2
Жиров
Александр
5
Шатара
Милош
55
Тодорович
Дарко
14
Талал
Амин
15
Камило
Рейжерс
23
Швец
Антон
20
Самородов
Максим
19
Диале
Мауро
Луна
30
Кардосо
Фелиппе
1
Ломаев
Иван
3
Галдамес
Томас
24
Евгеньев
Роман
5
Ороз
Алоис
23
Бейл
Гленн
22
Костанца
Фернандо
34
Мендес
Виктор
11
Ежов
Роман
19
Олейников
Иван
10
Гарре
Бенхамин
13
Сергеев
Иван
Ахмат
4-4-1-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

31 матч

54.8%
16.1%
29.1%
17 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
0:3
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.31
1.93

Среднее время на гол

68
46

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

79
96

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.11
Диале Мауро Луна 1 0.11
Жиров Александр 1 0.11
Ловат Лукас 1 0.11
Садулаев Лечи 1 0.11
Кардосо Фелиппе 1 0.11
Богосавац Мирослав 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.33
Галдамес Томас 2 0.22
Костанца Фернандо 1 0.11
Олейников Иван 1 0.11
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.11
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Камило Рейжерс 2 0
Швец Антон 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
5
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Ахмат
Крылья Советов

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 9 0 6 3 6 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 9 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. Уходим на 15-минутную паузу. Немного отдохнем и продолжим. Пока ничья на поле - 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Тодорович! Нанес он после смещения удар в правую "девятку", и Ломаев сумел добраться до снаряда, переведя его на угловой. Розыгрыш стандарта ни к чему интересному не привел.
  • Фол, нарушение
    45'
    Подзатыльник Адамов сопернику отвесил. Судья был рядом и зафиксировал фол, но карточки желтого цвета за эту стычку не показал. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил.
  • 43'
    Олейников пытался на правом фланге удержать мяч в поле, но навес в его адрес был слишком сильным. Оставить сферу в поле не удалось. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Галдамес снова позволил себе нарушить правила. Нужен игроку "Крыльев Советов" сейчас перерыв, чтобы выпустить пар. Можно с такой агрессией доиграться. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Луна сфолил против соперника, что спровоцировало конфликт на поле. Хорошо, что рефери успел к месту действий и не дал состояться стычке. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Вот-вот стартует последняя 5-минутка в первом тайме. Самарцы в центре поля после падения Галдамеса получают право исполнить штрафной.
  • 38'
    Ближе к забитому голу были хозяева в первом тайме. Вероятно, что свой мяч в этой игре грозненцы все же найдут. Они в чемпионате еще не побеждали. 
  • Опасный момент
    37'
    Ударом в створ побаловал нас "Ахмат". После прострела с правого края от Талала сумел Кардосо подстроиться к мячу, но нанес выстрел последний прямо по позиции вратаря. Это удар в створ!
  • 35'
    В сторону Сергеева пошла сейчас передача. Иван попытался добраться до мяча, но тот все равно покинул пределы поля, укатившись за лицевую линию. 
  • 34'
    Все с Талалом в порядке, но судейская бригада не фиксирует нарушения, даже после проверки "ВАР". Видимо, фола действительно не было. 
  • Судья
    33'
    Талал при розыгрыше углового получает наступ на ногу. В результате эпизода мог рефери и пенальти назначить, но обходится без него судья. 
  • Угловой
    32'
    Камило пробил с дальней дистанции по воротам соперника. Рикошет от ноги защитника привел к тому, что мяч ушел на угловой, который подадут сейчас хозяева.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники на поле. Забитыми голами пока не пахнет. Отошла игра от ворот ближе к центру поля и стала более закрытой у нас.
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    • Желтая карточка
      29'
      Камило теперь совершает в центре поля "накладку". И тут в руках рефери также предупреждение появляется. Два "горчичника" за две минуты. 
    • Желтая карточка
      28'
      Кардосо в центре поля фолит против оппонента. В руках рефери появляется первая в матче карточка желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе. 
    • 26'
      По проценту владения мячом гости впереди. Примерно 40% против 60%. Преимущество на стороне самарской команды, которая пока активнее в матче. 
    • 25'
      Стоит отметить все же, что "Ахмат" при случае тоже огрызается и создает опасные моменты у ворот соперника. Это может привести к фатальным последствиям. 
    • Опасный момент
      23'
      Штрафной удар с правого края выполнял "Ахмат". Шатара на дальней штанге головой тянулся к снаряду, но направил его чуть выше цели!
    • 22'
      Отправился игрок Самары за боковую линию. Медицинская бригада оказывает помощь Евгеньеву за пределами поля. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Середина первого тайма в матче идет. Евгеньев останавливает сейчас проход соперника и успевает мяч выбить за боковую линию. При этом получает игрок самарцев рассечение на лице. 
    • Угловой
      19'
      С еще одной подачей соперника от углового флага справляется коллектив из Грозного. Выбивается мяч за пределы поля в этой ситуации. На сей раз в аут. 
    • Опасный момент
      18'
      Угловой "Крылья Советов" заработали на левом фланге. Последовала подача на ближнюю штангу. Костанца выигрывает верх у оппонента и пробивает по рамке Шелии. Тот вытягивается в струнку и переводит мяч за лицевую!
    • 16'
      Воспитательную беседу рефери провел с Ежовым. Думаю, игрок понял, что агрессировать в адрес судейства не стоит, ведь можно нарваться на желтую карточку. 
    • 15'
      Ежов заведен, и сейчас предъявляет он рефери претензии. Угловой Роман выпрашивал у судьи, но ни главный рефери, ни его помощник касание игроком хозяев не увидели, что привело Ежов в бешенство. 
    • 14'
      Самородов с левого края простреливал мяч в штрафную "Крыльев Советов" - голкипер видел момент подачи и сыграл на выходе. Снова в высоченном прыжке он сферу фиксирует. 
    • 13'
      Сергеева сбивают сейчас соперники. Пощечина от соперника ему прилетела. Фола не было, как считает рефери. Кукуляк рядом находился и нарушения не увидел. 
    • 11'
      Кардосо! Сместился с правого края в центр бразилец, после чего нанес удар по рамке противника, но направил он мяч чуть выше мишени!
    • 10'
      Редкая атака самарцев и подача Бейла с левого края. Мяч срывается с ноги у игрока команды гостей, улетая за пределы футбольного газона. 
    • 9'
      Очень активны игроки "Ахмата" на первых минутах матча. Сразу понятно, что хотят забить быстрый гол грозненцы и максимально озадачить своего соперника в обороне. 
    • Опасный момент
      8'
      Самородов на ударной позиции оказался. Выстрелил он с левого края в дальний угол рамки соперника, и мяч рядом со стойкой просвистел! Было опасно!
    • 6'
      Еще одна подача с левого края в штрафную Ломаева. На выходе играет вратарь, который фиксирует сферу в своих перчатках, опережая на долю секунды оппонента. 
    • 5'
      Луна у хозяев выполнял подачу в центр штрафной. Спокойно на выходе сработал все тот же Ломаев, которому удается опередить в центре штрафной одного из оппонентов. 
    • 4'
      Владеет мячом на первых минутах грозненский коллектив. Идет передача к штрафной Ломаева. Спокойно вратарь самарцев играет на выходе, фиксируя снаряд в своих перчатках. 
    • 3'
      Сразу же возникли у Сергеева проблемы с бутсами. Отправился игрок самарского коллектива к кромке поля, чтобы переобуться. Сейчас все должно быть хорошо. 
    • 2'
      Футболисты "Ахмата" вышли на футбольное поле сегодня в белых цветах, а игроки "Крыльев Советов" предстали перед нами в сине-голубых цветах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча в Грозном стартовала! Удачи соперникам, поехали!
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    • Первый тайм
    • 29'
      Камило Рейжерс получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Кардосо Фелиппе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    54.5% (79)
    Ничья
    29% (42)
    Крылья Советов
    16.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    25.5% (37)
    1:1 Ничья
    19.3% (28)
    1:0 Ахмат
    16.6% (24)
    1:2 Крылья Советов
    7.6% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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    Крылья Советов
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