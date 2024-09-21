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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 61
Ахмат 49.2% (30)
X 27.9% (17)
Крылья Советов 23% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Крылья Советов
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История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

31 матч

54.8%
16.1%
29.1%
17 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
0:3
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.31
1.93

Среднее время на гол

68
46

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

79
96

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.13
Диале Мауро Луна 1 0.13
Жиров Александр 1 0.13
Ловат Лукас 1 0.13
Садулаев Лечи 1 0.13
Кардосо Фелиппе 1 0.13
Богосавац Мирослав 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.38
Галдамес Томас 2 0.25
Костанца Фернандо 1 0.13
Олейников Иван 1 0.13
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.13
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Швец Антон 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Камило Рейжерс 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
5
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Ахмат
Крылья Советов

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Ростов Роналдо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов.



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    • Прогнозы 61
    Ахмат 49.2% (30)
    X 27.9% (17)
    Крылья Советов 23% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    48.4% (30)
    Ничья
    29% (18)
    Крылья Советов
    22.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (30)
    Меньше
    47.37% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    24.2% (15)
    1:1 Ничья
    19.4% (12)
    1:0 Ахмат
    17.7% (11)
    1:2 Крылья Советов
    16.1% (10)
    2:2 Ничья
    6.5% (4)
    0:0 Ничья
    3.2% (2)
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