Тур: 9. Стадион: Ахмат-Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Крылья Советов
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
31 матч
54.8%
16.1%
29.1%
17 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.31
1.93
Среднее время на гол
68
46
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.94
Среднее время на гол
79
96
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.23
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
73
63
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камилов Владислав
|1
|0.13
|Диале Мауро Луна
|1
|0.13
|Жиров Александр
|1
|0.13
|Ловат Лукас
|1
|0.13
|Садулаев Лечи
|1
|0.13
|Кардосо Фелиппе
|1
|0.13
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.38
|Галдамес Томас
|2
|0.25
|Костанца Фернандо
|1
|0.13
|Олейников Иван
|1
|0.13
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.13
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|5
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
0
5
Ахмат
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0
Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Ахмат
Крылья Советов
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
26
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|5
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов
Исход игры
Ахмат
48.4% (30)
Ничья
29% (18)
Крылья Советов
22.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (30)
Меньше
47.37% (27)
Обе команды забьют
Да
73.68% (42)
Нет
26.32% (15)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
24.2% (15)
1:1 Ничья
19.4% (12)
1:0 Ахмат
17.7% (11)
1:2 Крылья Советов
16.1% (10)
2:2 Ничья
6.5% (4)
0:0 Ничья
3.2% (2)
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