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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
КФУМ Осло
0:0
Первый тайм: 20'
Мольде
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Мольде
4.30
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4.00
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3.60
Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
22
Dadi
Dodou
Gaye
33
Амин
Нури
25
Sverre
Hakami
Sandal
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
27
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
КФУМ Осло
3-4-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Мольде

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:3
К
1:2
2ЙД
4:0
2ЙД
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.39
Носа Даль Петтер 5 0.22
Robin Rasch 2 (1) 0.09
Simen Hestnes 2 0.09
Haakon Hoseth 2 0.09
Mame Mor Ndiaye 2 0.09
Ayoub Aleesami 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 11 0.48
Эриксен Кристиан I 10 0.43
Ловик Матиас 4 0.17
Хестад Эйрик 3 0.13
Брюнхильдсен Ола 3 0.13
Хауган Эйрик 3 0.13
Стеневик Халлдор 2 0.09
Хёуген Кристоффер 2 0.09
Гульбрандсен Фредрик 2 0.09
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.09
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Frederik Ihler 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Амин Нури 1 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
3
КФУМ Осло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
25
КФУМ Осло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Мольде
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

11
19
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
4
36%
4
21%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
27%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
7
23%
16-30
7
41%
3
10%
31-45
3
18%
5
17%
46-60
2
12%
8
27%
61-75
2
12%
2
7%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

28
49
12 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
1
4%
7
14%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
7
25%
8
16%
31-45
5
18%
9
18%
46-60
6
21%
12
24%
61-75
5
18%
4
8%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
16%
4
17%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
8
32%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1
Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4

Результаты матчей

КФУМ Осло
Мольде

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
10
1
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
20
2
7
15
1.5
15
7
3
19
2.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 0:0 23 12 5 6 48 - 24 41
4.
Викинг
 23 11 7 5 42 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 23 10 7 6 31 - 29 37
7.
КФУМ Осло
 0:0 23 7 9 7 26 - 27 30
8.
Тромсё
 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 0:0 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
КФУМ Осло
 0:0 12 2 6 4 11 - 15 12
15.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 0:0 12 6 3 3 19 - 9 21
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 0:0 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 11 3 4 4 19 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
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Ничья
Мольде
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