Тур: 23. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 2827 Главный судья: Лиен Мариус
Ход матча
79'
1:0
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
361 Количество передач 650
-
35 Владение мячом, % 65
33
Амин
Нури
10
Нджиэ
Мусса
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
КФУМ Осло
Мольде
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9
|0.39
|Носа Даль Петтер
|5
|0.22
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.09
|Simen Hestnes
|2
|0.09
|Haakon Hoseth
|2
|0.09
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.09
|Ayoub Aleesami
|1
|0.04
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.04
|Амин Нури
|1
|0.04
|Алеесами Хайтам
|1
|0.04
|Momodou Lion Njie
|1
|0.04
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|11
|0.48
|Эриксен Кристиан I
|10
|0.43
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.17
|Ловик Матиас
|4
|0.17
|Хестад Эйрик
|3
|0.13
|Хауган Эйрик
|3
|0.13
|Стеневик Халлдор
|2
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.09
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.09
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.09
|Линнес Мартин
|1
|0.04
|Оланаре Аарон
|1
|0.04
|Frederik Ihler
|1
|0.04
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.04
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.04
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|5
|2
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|5
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
4
КФУМ Осло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
15
25
КФУМ Осло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Мольде
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
4
33%
3
15%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90
Забито
17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
7
23%
16-30
7
41%
3
10%
31-45
3
18%
5
17%
46-60
2
12%
8
27%
61-75
2
12%
2
7%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
29
50
12 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
1
3%
7
14%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
7
24%
8
16%
31-45
5
17%
9
18%
46-60
6
21%
12
24%
61-75
6
21%
5
10%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
15%
4
17%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1
Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4
Результаты матчей
КФУМ Осло
Мольде
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
210
101
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
56
57
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
212
716
158
320
716
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5