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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 2827 Главный судья: Лиен Мариус
КФУМ Осло
1:1
Конец матча
Мольде
0'
1:0
79' Гол
Амин Нури
1:1
80' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+5

Ход матча

59'
 
Эйванн Каспер
Бьорнбак Мартин
59'
 
Коса Маркус Андреас
Брейвик Эмиль
69'
Remi Svindland
Нджиэ Мусса
 
75'
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
 
76'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Амундсен Исак
76'
 
Энггаард Мэдс
Дели Матс Мёллер
79'
Амин Нури
(Remi Svindland)
1:0
80'
1:1
Брюнхильдсен Ола
(Коса Маркус Андреас)
87'
 
Frederik Ihler
Эйкрем Магнус
87'
Mame Mor Ndiaye
Teodor Berg Haltvik
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 361 Количество передач 650
  • 35 Владение мячом, % 65
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
22
Dadi
Dodou
Gaye
33
Амин
Нури
25
Sverre
Hakami
Sandal
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
27
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
КФУМ Осло
3-4-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Мольде

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:3
К
1:2
2ЙД
4:0
2ЙД
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.39
Носа Даль Петтер 5 0.22
Robin Rasch 2 (1) 0.09
Simen Hestnes 2 0.09
Haakon Hoseth 2 0.09
Mame Mor Ndiaye 2 0.09
Ayoub Aleesami 1 0.04
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Амин Нури 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 11 0.48
Эриксен Кристиан I 10 0.43
Брюнхильдсен Ола 4 0.17
Ловик Матиас 4 0.17
Хестад Эйрик 3 0.13
Хауган Эйрик 3 0.13
Стеневик Халлдор 2 0.09
Хёуген Кристоффер 2 0.09
Гульбрандсен Фредрик 2 0.09
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.09
Линнес Мартин 1 0.04
Оланаре Аарон 1 0.04
Frederik Ihler 1 0.04
Бьорнбак Мартин 1 0.04
Хагельскьер Андерс 1 0.04
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Амин Нури 1 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
4
КФУМ Осло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
25
КФУМ Осло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Мольде
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
4
33%
3
15%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90

Забито

17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
7
23%
16-30
7
41%
3
10%
31-45
3
18%
5
17%
46-60
2
12%
8
27%
61-75
2
12%
2
7%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

29
50
12 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
1
3%
7
14%
1-15
4
14%
9
18%
16-30
7
24%
8
16%
31-45
5
17%
9
18%
46-60
6
21%
12
24%
61-75
6
21%
5
10%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
15%
4
17%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
9
35%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1
Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4

Результаты матчей

КФУМ Осло
Мольде

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
0
2 раза 9%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
10
1
1
11
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
5
7
2
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
21
2
7
16
1.5
15
8
3
20
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 23 12 7 4 41 - 28 43
3.
Мольде
 23 12 5 6 49 - 25 41
4.
Викинг
 23 11 7 5 42 - 30 40
5.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
6.
Фредрикстад
 23 10 7 6 31 - 29 37
7.
КФУМ Осло
 23 7 9 7 27 - 28 30
8.
Тромсё
 23 8 4 11 25 - 28 28
9.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
10.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
13.
Хёугесунн
 23 6 5 12 23 - 36 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
5.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 11 3 4 4 19 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 1'
      Судья начинает матч
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