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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 20'
Ольборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Ольборг
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1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
30
Ачури
Мохамед
Элиас
9
Онугха
Герман
22
Де
Бур
Роди
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
2
Диаките
Умар
6
Mylian
Jimenez
8
Melker
Widell
16
Kasper
Davidsen
14
Бруус
Андреас
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
17
Жассон
Андрес
9
Хелениус
Никлас
Копенгаген
4-2-3-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Ольборг

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

51 матч

60.8%
17.6%
21.6%
31 победа 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

49%
35.3%
15.7%
25 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:1
СД
1:0
СД
1:3
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

62
29

Голов в среднем за матч

2.38
1.16

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Среднее время на гол

83
156

Всего голов

89
44

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 73%
Меньше 27%
14
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

51
104

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 5 0.56
Эльюнусси Мохамед 4 0.44
Дикс Кевин 2 (2) 0.22
Дилейни Томас 1 0.11
Классон Виктор 1 0.11
Перейра Габриэл 1 0.11
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.11
Фальк Расмус 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 3 0.33
Жассон Андрес 1 0.11
Хёйхольт Мальте 1 0.11
Oliver Ross 1 0.11
Mads Bomholt 1 0.11
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Лопес Маркос 0 1
Дилейни Томас 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Amin Chiakha 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 3 0
Диаките Умар 2 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

4
4
Копенгаген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ольборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
40%
1
6%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1
Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1
Ольборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Копенгаген
Ольборг

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 9 5 3 1 22 - 8 18
3.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
4.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
5.
Копенгаген
 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6.
Раннерс
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 0:0 9 3 1 5 7 - 18 10
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 0:0 5 2 3 0 8 - 5 9
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 0:0 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 0:0 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Ольборг
 0:0 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Раннерс Нордли Симен Болькан 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Вайле Ювара Муса 3
Весь список
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