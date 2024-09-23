Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Удар от ворот произведет Ольборг

49' Команда Копенгаген имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Ольборг

47' Маттссон Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Ольборг

44' Дилейни Томас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Онугха Герман нанес удар головой, но Роди де Боер спокойно отбил мяч.

43' Дикс Кевин из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Ольборг

41' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Ольборг

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Хацидиакос Пантелис получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Хацидиакос Пантелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Матч возобновлен

36' Милиан Хименес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Гочолеишвили Гиорги совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Милиан Хименес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Ольборг

32' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Ольборг

30' Оооо... вот это был удар! Маттссон Магнус должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ольборг

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Перейра Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Дилейни Томас пробил со штрафного прямо в стенку

19' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мелкер Виделль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

10' Бруус Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Милиан Хименес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' Удар от ворот произведет Ольборг

4' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Ольборг

2' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ольборг начинает с центра поля