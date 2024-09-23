Тур: 9. Стадион: Паркен. Зрители: 24699 Главный судья: Реддер Миккель
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаГочолеишвили Гиорги
49' Желтая карточкаДилейни Томас
1:0
63' ГолМаттссон Магнус
2:0
72' ГолЭльюнусси Мохамед
74' Желтая карточкаBjarne Pudel
89' Желтая карточкаДиаките Умар
90'+8
Ход матча
49'
63'
72'
2:0
74'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
14 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
698 Количество передач 304
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Oliver Hojer
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
13 Bjarne Pudel
-
21 Mads Bomholt
-
37 Amar Diagne
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Ольборг
35 матчей
88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
51 матч
60.8%
17.6%
21.6%
31 победа 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
49%
35.3%
15.7%
25 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
62
29
Голов в среднем за матч
2.38
1.16
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.08
0.58
Среднее время на гол
83
156
Всего голов
89
44
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Тотал матчей
2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 73%
Меньше 27%
14
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
51
104
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|5
|0.56
|Оскарссон Орри
|5
|0.56
|Дикс Кевин
|2 (2)
|0.22
|Дилейни Томас
|1
|0.11
|Классон Виктор
|1
|0.11
|Маттссон Магнус
|1
|0.11
|Перейра Габриэл
|1
|0.11
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.11
|Фальк Расмус
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|3
|0.33
|Жассон Андрес
|1
|0.11
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.11
|Oliver Ross
|1
|0.11
|Mads Bomholt
|1
|0.11
|Melker Widell
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Amin Chiakha
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Умар
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Kasper Davidsen
|3
|0
|Bjarne Pudel
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
0
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
4
4
Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ольборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
1
10%
6
30%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1
Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1
Ольборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1
Результаты матчей
Копенгаген
Ольборг
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:4
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|5 (3)
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Ольборг
|Диаките Умар
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3