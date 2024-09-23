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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 24699 Главный судья: Реддер Миккель
Копенгаген
2:0
Конец матча
Ольборг
0'
35' Желтая карточка
Гочолеишвили Гиорги
49' Желтая карточка
Дилейни Томас
1:0
63' Гол
Маттссон Магнус
2:0
72' Гол
Эльюнусси Мохамед
74' Желтая карточка
Bjarne Pudel
89' Желтая карточка
Диаките Умар
90'+8

Ход матча

35'
Гочолеишвили Гиорги
 
49'
Дилейни Томас
 
59'
 
Mads Bomholt
Бруус Андреас
61'
Корнелиус Андреас
Онугха Герман
 
63'
Маттссон Магнус
(Ачури Мохамед Элиас)
1:0
66'
 
Jubril Adedeji
Хелениус Никлас
66'
 
Bjarne Pudel
Жассон Андрес
72'
Эльюнусси Мохамед
(Дикс Кевин)
2:0
74'
 
Bjarne Pudel
77'
Классон Виктор
Маттссон Магнус
 
77'
Vinicius Robert
Ачури Мохамед Элиас
 
79'
 
Marc Nielsen
Mylian Jimenez
79'
 
Amar Diagne
Kasper Davidsen
84'
Фрохолдт Виктор
Эльюнусси Мохамед
 
84'
Уэскас Родриго
Гочолеишвили Гиорги
 
89'
 
Диаките Умар

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 698 Количество передач 304
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
8
Маттссон
Магнус
30
Ачури
Мохамед
Элиас
9
Онугха
Герман
22
Де
Бур
Роди
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
2
Диаките
Умар
6
Mylian
Jimenez
8
Melker
Widell
16
Kasper
Davidsen
14
Бруус
Андреас
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
17
Жассон
Андрес
9
Хелениус
Никлас
Копенгаген
4-2-3-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Ольборг

35 матчей

88.6%
11.4%
5.3290705182008E-15%
31 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.3%
25.7%
20%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
22.9%
5.7%
25 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

51 матч

60.8%
17.6%
21.6%
31 победа 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

49%
35.3%
15.7%
25 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:1
СД
1:0
СД
1:3
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

62
29

Голов в среднем за матч

2.38
1.16

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Среднее время на гол

83
156

Всего голов

89
44

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Тотал матчей

2.5
50
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 73%
Меньше 27%
14
24
Больше 47%
Меньше 53%
27
12
Больше 24%
Меньше 76%
39
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

51
104

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 5 0.56
Оскарссон Орри 5 0.56
Дикс Кевин 2 (2) 0.22
Дилейни Томас 1 0.11
Классон Виктор 1 0.11
Маттссон Магнус 1 0.11
Перейра Габриэл 1 0.11
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.11
Фальк Расмус 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 3 0.33
Жассон Андрес 1 0.11
Хёйхольт Мальте 1 0.11
Oliver Ross 1 0.11
Mads Bomholt 1 0.11
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 2 0
Дилейни Томас 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Amin Chiakha 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 3 0
Bjarne Pudel 1 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ольборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

4
4
Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ольборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
1
10%
6
30%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1
Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1
Ольборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Копенгаген
Ольборг

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:4
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 9 5 3 1 22 - 8 18
3.
Копенгаген
 9 5 2 2 17 - 10 17
4.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
5.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
6.
Раннерс
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 9 3 0 6 7 - 20 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Копенгаген
 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
10.
Ольборг
 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 5 (3)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Ольборг Диаките Умар 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
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