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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Комарно
1:2
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Малы Матуш
40' Желтая карточка
Пиларж Роберт
52' Желтая карточка
Dominik Zak
1:1
56' Гол
Хуф Давид
1:1
75' Не забитый пенальти
Хриен Мартин
1:2
79' Пенальти
Лавринчик Самуэль
90' Желтая карточка
Simon Smehyl
90' Желтая карточка
Хуф Давид
90' Желтая карточка
Тучны Адам
90'+6
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
71
Слука
Бранислав
8
Simon
Smehyl
6
Dan
Ozvolda
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
20
Jozef
Spyrka
99
Patrik
Volesky
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
19
Гомола
Мартин
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
Комарно
4-4-1-1
Ружомберок
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Smehyl 2 (1) 0.29
Patrik Volesky 2 0.29
Ганбаяр Ганболд 1 0.14
Сильвестр Якуб 1 0.14
Тамаш Нандор 1 0.14
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хриен Мартин 3 (1) 0.43
Гладик Ян 2 0.29
Бодя Мартин 2 (1) 0.29
Хуф Давид 1 0.14
Мудры Тимотей 1 (1) 0.14
Лавринчик Самуэль 1 (1) 0.14
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Simon Smehyl 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Пиларж Роберт 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Слука Бранислав 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Dominik Zak 1 0
Tobias Divis 1 0
Christian Bayemi 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селески Александер 1 1
Ondrej Smetana 2 0
Гладик Ян 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Симон Габриэл 1 0
Хуф Давид 1 0
Тучны Адам 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Гомола Мартин 1 0

Результаты матчей

Комарно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Комарно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Комарно
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
18%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1
ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1
Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0

Результаты матчей

Комарно
Ружомберок

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Комарно
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 6 0 1 13 - 9 18
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 10 - 8 12
5.
Спартак Трнава
 7 2 5 0 6 - 4 11
6.
Комарно
 7 3 0 4 9 - 14 9
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 2 3 12 - 8 8
8.
Дукла Банска-Бистрица
 8 1 4 3 8 - 11 7
9.
Михаловце
 8 1 4 3 8 - 14 7
10.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
11.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
7.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
9.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Пиларж Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Слука Бранислав сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Matus Maly уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комарно 1:2 Ружомберок онлайн

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