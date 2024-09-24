Тур: 4. Стадион: Вион.
1:2
Конец матча
0'
1:0
3' Гол в свои воротаМалы Матуш
40' Желтая карточкаПиларж Роберт
52' Желтая карточкаDominik Zak
1:1
56' ГолХуф Давид
1:1
75' Не забитый пенальтиХриен Мартин
1:2
79' ПенальтиЛавринчик Самуэль
90' Желтая карточкаSimon Smehyl
90' Желтая карточкаХуф Давид
90' Желтая карточкаТучны Адам
90'+6
Ход матча
3'
1:0
40'
52'
75'
1:1
79'
90'
90'
90'
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
20
Jozef
Spyrka
32
Малы
Матуш
20
Хобот
Марьян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
34 Matej Luksch
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.29
|Patrik Volesky
|2
|0.29
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.14
|Сильвестр Якуб
|1
|0.14
|Тамаш Нандор
|1
|0.14
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.43
|Гладик Ян
|2
|0.29
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.29
|Хуф Давид
|1
|0.14
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.14
|Лавринчик Самуэль
|1 (1)
|0.14
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Пиларж Роберт
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Dominik Zak
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селески Александер
|1
|1
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Комарно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Комарно
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
18%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
3
43%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
19%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1
ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1
Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0
Результаты матчей
Комарно
Ружомберок
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Комарно
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2