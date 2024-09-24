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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 18893
Санкт-Галлен
4:1
Конец матча
Цюрих
0'
26' Желтая карточка
Шуиар Мунир
1:0
27' Гол
Витциг Кристиан
1:1
29' Гол
Маркезано Антонио
56' Желтая карточка
Витциг Кристиан
58' Желтая карточка
Конде Шейк
65' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
2:1
70' Гол
Гёртлер Лукас
3:1
79' Гол
Чобот Кевин
4:1
83' Гол
Мамбимби Феликс
86' Желтая карточка
Переа Хуан
90' Вторая желтая карточка
Переа Хуан
90'+5

Ход матча

26'
 
Шуиар Мунир
27'
Витциг Кристиан
(Сиссе Мустафа)
1:0
29'
1:1
Маркезано Антонио
(Calixte Ligue)
46'
 
Красничи Бледиан
Шуиар Мунир
46'
Мамбимби Феликс
Сиссе Мустафа
 
56'
Витциг Кристиан
 
58'
 
Конде Шейк
65'
 
Крюезиу Мирлинд
67'
 
Эммануэль Умех
Calixte Ligue
70'
Гёртлер Лукас
(Тома Бастьен)
2:1
72'
Чобот Кевин
Тома Бастьен
 
72'
Аколо Чадрак
Жеббель Виллем
 
72'
Фабер Конрад
Вандермерш Юго
 
79'
Чобот Кевин
(Мамбимби Феликс)
3:1
80'
 
Окита Жонатан
Samuel Ballet
80'
 
Камбери Линдрит
Мэтью Ифиний
83'
Мамбимби Феликс
(Витциг Кристиан)
4:1
85'
 
Лайднер Дорон
Крюезиу Мирлинд
86'
 
Переа Хуан
87'
Коницке Корсин
Гёртлер Лукас
 
90'
 
Переа Хуан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 338 Количество передач 346
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
5
Амброзиус
Стефан
4
Станич
Йозо
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
11
Сиссе
Мустафа
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
8
Samuel
Ballet
20
Calixte
Ligue
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Цюрих

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
50%
18 побед 11 ничьих 0 побед

41 матч

24.4%
75.6%
0 побед 10 ничьих 31 победа

Первый тайм

39%
61%
0 побед 16 ничьих 25 побед

Второй тайм

19.5%
80.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

63 матча

28.6%
22.2%
49.2%
18 побед 14 ничьих 31 победа

Первый тайм

25.4%
34.9%
39.7%
16 побед 22 ничьи 25 побед

Второй тайм

28.6%
30.2%
41.2%
18 побед 19 ничьих 26 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.44
1.16

Среднее время на гол

62
77

Всего голов

48
63

Голов в среднем за матч

1.55
1.97

Среднее время на гол

58
45

Всего голов

94
99

Голов в среднем за матч

1.49
1.57

Тотал матчей

2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
51
Больше 81%
Меньше 19%
12
40
Больше 63%
Меньше 37%
23
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
10
Больше 16%
Меньше 84%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
60

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 3 (1) 0.43
Витциг Кристиан 2 0.29
Аколо Чадрак 2 0.29
Мамбимби Феликс 2 0.29
Гёртлер Лукас 2 0.29
Сиссе Мустафа 1 0.14
Шмидт Исаак 1 0.14
Фалльци Альберт 1 0.14
Чобот Кевин 1 0.14
Милошевич Йован 1 (1) 0.14
Тома Бастьен 0 0
Окороджи Чима 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.57
Маркезано Антонио 3 (2) 0.43
Катич Никола 2 0.29
Шуиар Мунир 1 0.14
Красничи Бледиан 1 0.14
Эммануэль Умех 1 0.14
Joseph Saboko 1 0.14
Гомез Мариано 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Витциг Кристиан 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 3 1
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Крюезиу Мирлинд 1 1
Катич Никола 2 0
Конде Шейк 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Цюрих

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
2
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
3
4
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 14 - 9 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Санкт-Галлен
 7 4 1 2 16 - 9 13
5.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
6.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 7 2 1 4 11 - 16 7
9.
Янг Бойз
 7 1 3 3 11 - 15 6
10.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
11.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
3.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Цюрих
 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 1 3
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Весь список
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