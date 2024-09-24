Тур: 5. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 18893
4:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаШуиар Мунир
1:0
27' ГолВитциг Кристиан
1:1
29' ГолМаркезано Антонио
56' Желтая карточкаВитциг Кристиан
58' Желтая карточкаКонде Шейк
65' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
2:1
70' ГолГёртлер Лукас
3:1
79' ГолЧобот Кевин
4:1
83' ГолМамбимби Феликс
86' Желтая карточкаПереа Хуан
90' Вторая желтая карточкаПереа Хуан
90'+5
Ход матча
26'
27'
1:0
29'
56'
58'
65'
70'
2:1
79'
3:1
83'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
338 Количество передач 346
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
24
Тома
Бастьен
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Цюрих
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
50%
18 побед 11 ничьих 0 побед
41 матч
24.4%
75.6%
0 побед 10 ничьих 31 победа
Первый тайм
39%
61%
0 побед 16 ничьих 25 побед
Второй тайм
19.5%
80.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
63 матча
28.6%
22.2%
49.2%
18 побед 14 ничьих 31 победа
Первый тайм
25.4%
34.9%
39.7%
16 побед 22 ничьи 25 побед
Второй тайм
28.6%
30.2%
41.2%
18 побед 19 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.44
1.16
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
48
63
Голов в среднем за матч
1.55
1.97
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
94
99
Голов в среднем за матч
1.49
1.57
Тотал матчей
2.5
61
Больше 97%
Меньше 3%
2
51
Больше 81%
Меньше 19%
12
40
Больше 63%
Меньше 37%
23
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
10
Больше 16%
Меньше 84%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|3 (1)
|0.43
|Витциг Кристиан
|2
|0.29
|Аколо Чадрак
|2
|0.29
|Мамбимби Феликс
|2
|0.29
|Гёртлер Лукас
|2
|0.29
|Сиссе Мустафа
|1
|0.14
|Шмидт Исаак
|1
|0.14
|Фалльци Альберт
|1
|0.14
|Чобот Кевин
|1
|0.14
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.14
|Тома Бастьен
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.57
|Маркезано Антонио
|3 (2)
|0.43
|Катич Никола
|2
|0.29
|Шуиар Мунир
|1
|0.14
|Красничи Бледиан
|1
|0.14
|Эммануэль Умех
|1
|0.14
|Joseph Saboko
|1
|0.14
|Гомез Мариано
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|3
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Гомез Мариано
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|1
|Катич Никола
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
12%
2
14%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1
Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Цюрих
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
34
16
34
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3