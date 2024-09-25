1:1
Первый тайм: 40'
Ход матча
20'
1:0
25'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Обе забьют – да
-
90
Сава
Рэзван
29
Бийол
Яка
77
Модесто
Руй
21
Браво
Икер
70
Тельо
Андрес
11
Каллон
Яя
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Браво ИкерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БреннерПолузащитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
17 Lilian Njoh
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Удинезе
Салернитана
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
2.33
Среднее время на гол
270
38
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
60
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Кинан
|1
|0.5
|Бреннер
|1
|0.5
|Бийол Яка
|1
|0.5
|Лукка Лоренцо
|1
|0.5
|Товен Флорьян
|1 (1)
|0.5
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|2 (1)
|1
|Сими Нванкво
|1
|0.5
|Каллон Яя
|1
|0.5
|Хрустич Айдин
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1
Результаты матчей
Удинезе
Салернитана
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Кальяри
|Паломино Хосе
|1
|Эмполи
|Де Шильо Маттиа
|1
|Пиза
|Линд Александр
|1