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Удинезе
1:1
Первый тайм: 40'
Салернитана
0'
1:0
20' Гол
Бийол Яка
1:1
25' Гол
Сими Нванкво

Ход матча

20'
Бийол Яка
1:0
25'
1:1
Сими Нванкво
(Хрустич Айдин)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Салернитана
1.60
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7.70
8.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Сава
Рэзван
4
Абанква
Джеймс
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
77
Модесто
Руй
8
Ловрич
Санди
6
Саррага
Ойер
5
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
21
Браво
Икер
17
Лукка
Лоренцо
1
Фиорилло
Винченцо
29
Гильоне
Паоло
13
Руджери
Фабио
4
Велтхёйс
Тейс
44
Ярошински
Павел
8
Хрустич
Айдин
21
Сориано
Роберто
70
Тельо
Андрес
11
Каллон
Яя
9
Сими
Нванкво
23
Дальмонте
Никола
Удинезе
3-5-2
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Салернитана

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
2.33

Среднее время на гол

270
38

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Кинан 1 0.5
Бреннер 1 0.5
Бийол Яка 1 0.5
Лукка Лоренцо 1 0.5
Товен Флорьян 1 (1) 0.5
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 (1) 1
Сими Нванкво 1 0.5
Каллон Яя 1 0.5
Хрустич Айдин 0 0

Карточки

Результаты матчей

Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1

Результаты матчей

Удинезе
Салернитана

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Кальяри Виола Николас 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Эмполи Де Шильо Маттиа 1
Пиза Линд Александр 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Салернитана
1.60
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7.70
8.00
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