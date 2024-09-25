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  4. Кубок 2024-2025
Удинезе
3:1
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
20' Гол
Бийол Яка
1:1
25' Гол
Сими Нванкво
43' Желтая карточка
Велтхёйс Тейс
2:1
44' Пенальти
Лукка Лоренцо
3:1
47' Гол
Эккеленкамп Юрген
53' Желтая карточка
Руджери Фабио
77' Желтая карточка
Дэвис Кинан
79' Желтая карточка
Тельо Андрес
3:1
84' Не забитый пенальти
Торрегросса Эрнесто
90' Желтая карточка
Бийол Яка
90' Красная карточка
Маджоре Джулио
90'+9

Ход матча

20'
Бийол Яка
1:0
25'
1:1
Сими Нванкво
(Хрустич Айдин)
43'
 
Велтхёйс Тейс
44'
Лукка Лоренцо
2:1
44'
Эккеленкамп Юрген
Пайеро Мартин
 
47'
Эккеленкамп Юрген
(Модесто Руй)
3:1
53'
 
Руджери Фабио
55'
 
Маджоре Джулио
Хрустич Айдин
55'
 
Верде Даниэле
Дальмонте Никола
60'
Атта Артур
Ловрич Санди
 
61'
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
 
65'
 
Торрегросса Эрнесто
Сориано Роберто
75'
 
Браф Джейден
Каллон Яя
75'
 
Аматуччи Лоренцо
Сими Нванкво
77'
Дэвис Кинан
 
79'
 
Тельо Андрес
84'
3:1
Торрегросса Эрнесто
85'
Эбосс Энцо
Туре Сулейман
 
85'
Пальма Маттео
Абанква Джеймс
 
90'
Бийол Яка
 
90'
 
Маджоре Джулио

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 537 Количество передач 496
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Сава
Рэзван
4
Абанква
Джеймс
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
77
Модесто
Руй
8
Ловрич
Санди
6
Саррага
Ойер
5
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
21
Браво
Икер
17
Лукка
Лоренцо
1
Фиорилло
Винченцо
29
Гильоне
Паоло
13
Руджери
Фабио
4
Велтхёйс
Тейс
44
Ярошински
Павел
8
Хрустич
Айдин
21
Сориано
Роберто
70
Тельо
Андрес
11
Каллон
Яя
9
Сими
Нванкво
23
Дальмонте
Никола
Удинезе
3-5-2
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Салернитана

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
2.33

Среднее время на гол

270
38

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
60

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 2 (1) 1
Дэвис Кинан 1 0.5
Бреннер 1 0.5
Бийол Яка 1 0.5
Эккеленкамп Юрген 1 0.5
Товен Флорьян 1 (1) 0.5
Модесто Руй 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 (1) 1
Сими Нванкво 1 0.5
Каллон Яя 1 0.5
Хрустич Айдин 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Кинан 1 0
Бийол Яка 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 0 1
Тельо Андрес 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Руджери Фабио 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1

Результаты матчей

Удинезе
Салернитана

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Кальяри Виола Николас 1
Дженоа Бадель Милан 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Весь список
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