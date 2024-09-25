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Пиза
 
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Чезена
Прогнозы 1
Пиза 0% (0)
X 0% (0)
Чезена 100% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пиза
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
17
Рус
Адриан
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
3
Ангори
Самуэле
8
Хёйхольт
Мальте
74
Евшенак
Жан
30
Alesandro
Arena
7
Млакар
Ян
45
Линд
Александр
33
Клинсманн
Джонатан
26
Matteo
Piacentini
19
Престиа
Джузеппе
73
Simone
Pieraccini
17
Emanuele
Adamo
13
Селия
Раффаэле
70
Matteo
Francesconi
5
Мендичино
Леонардо
23
Антонуччи
Мирко
18
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Тавшан
Элаис
Пиза
3-4-2-1
Чезена
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Чезена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 1
Бонфанти Николас 1 1
Alesandro Arena 1 1
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каргбо Аугустус 2 1
Cristian Shpendi 2 1
Matteo Francesconi 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чезена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1
Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2
Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0
Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2

Результаты матчей

Пиза
Чезена

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пиза
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Кальяри Виола Николас 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Эмполи Де Шильо Маттиа 1
Торино Линетти Кароль 1
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пиза - Чезена

Исход игры
Пиза
0% (0)
Ничья
0% (0)
Чезена
100% (1)
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