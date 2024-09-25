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Пиза
0:1
Конец матча
Чезена
0'
10' Желтая карточка
Simone Pieraccini
36' Желтая карточка
Линд Александр
44' Желтая карточка
Emanuele Adamo
51' Желтая карточка
Калабрези Артуро
0:1
54' Гол
Селия Раффаэле
57' Желтая карточка
Джованни Бонфанти
65' Желтая карточка
Мендичино Леонардо
80' Желтая карточка
Andrea Ciofi
90'+7

Ход матча

10'
 
Simone Pieraccini
23'
Абильдгор Оливер
Млакар Ян
 
36'
Линд Александр
 
44'
 
Emanuele Adamo
46'
 
Мангравити Массимилиано
Simone Pieraccini
46'
Джованни Бонфанти
Беруатто Пьетро
 
51'
Калабрези Артуро
 
54'
0:1
Селия Раффаэле
(Антонуччи Мирко)
57'
Джованни Бонфанти
 
62'
Бонфанти Николас
Туре Идрисса
 
62'
Виньято Эмануэль
Евшенак Жан
 
65'
 
Мендичино Леонардо
66'
 
Saber Hraiech
Мендичино Леонардо
66'
 
Cristian Shpendi
Ван Хойдонк Сидней
73'
 
Andrea Ciofi
Emanuele Adamo
76'
Морео Стефано
Рус Адриан
 
77'
 
Доннарумма Даниэле
Селия Раффаэле
80'
 
Andrea Ciofi

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 495 Количество передач 474
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
17
Рус
Адриан
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
3
Ангори
Самуэле
8
Хёйхольт
Мальте
74
Евшенак
Жан
30
Alesandro
Arena
7
Млакар
Ян
45
Линд
Александр
33
Клинсманн
Джонатан
26
Matteo
Piacentini
19
Престиа
Джузеппе
73
Simone
Pieraccini
17
Emanuele
Adamo
13
Селия
Раффаэле
70
Matteo
Francesconi
5
Мендичино
Леонардо
23
Антонуччи
Мирко
20
Тавшан
Элаис
18
Ван
Хойдонк
Сидней
Пиза
3-4-2-1
Чезена
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Чезена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.5
Бонфанти Николас 1 0.5
Alesandro Arena 1 0.5
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каргбо Аугустус 2 0.67
Cristian Shpendi 2 0.67
Селия Раффаэле 1 0.33
Matteo Francesconi 1 0.33
Антонуччи Мирко 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линд Александр 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andrea Ciofi 1 0
Emanuele Adamo 1 0
Мендичино Леонардо 1 0
Simone Pieraccini 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Пиза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Чезена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1
Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2
Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0
Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2

Результаты матчей

Пиза
Чезена

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пиза
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Кальяри Виола Николас 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Эмполи Де Шильо Маттиа 1
Пиза Линд Александр 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Симоне Пьераччини уходит с поля. Мангравити Массимилиано выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эммануэль Адамо получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Линд Александр получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Млакар Ян уходит с поля. Абильдгор Оливер выходит вместо него
    • 10'
      Симоне Пьераччини получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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