0'
10' Желтая карточкаSimone Pieraccini
36' Желтая карточкаЛинд Александр
44' Желтая карточкаEmanuele Adamo
51' Желтая карточкаКалабрези Артуро
0:1
54' ГолСелия Раффаэле
57' Желтая карточкаДжованни Бонфанти
65' Желтая карточкаМендичино Леонардо
80' Желтая карточкаAndrea Ciofi
90'+7
Ход матча
36'
44'
51'
54'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
495 Количество передач 474
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
17
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
74
Евшенак
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Lorenzo Tosi
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Andrea Ciofi
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Пиза
Чезена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.5
|Бонфанти Николас
|1
|0.5
|Alesandro Arena
|1
|0.5
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каргбо Аугустус
|2
|0.67
|Cristian Shpendi
|2
|0.67
|Селия Раффаэле
|1
|0.33
|Matteo Francesconi
|1
|0.33
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линд Александр
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andrea Ciofi
|1
|0
|Emanuele Adamo
|1
|0
|Мендичино Леонардо
|1
|0
|Simone Pieraccini
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Пиза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Чезена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Брешия 2:1 Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1
Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2
Чезена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Палермо - Чезена 0:0 Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0
Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2
Результаты матчей
Пиза
Чезена
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пиза
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Кальяри
|Паломино Хосе
|1
|Эмполи
|Де Шильо Маттиа
|1
|Пиза
|Линд Александр
|1