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Дженоа
1:0
Перерыв
Сампдория
0'
1:0
9' Гол
Пинамонти Андреа
33' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
36' Желтая карточка
Иоанну Николас
36' Желтая карточка
Бадель Милан
42' Желтая карточка
Депаоли Фабио

Ход матча

9'
Пинамонти Андреа
(Бадель Милан)
1:0
33'
 
Ла Гумина Антонино
36'
 
Иоанну Николас
36'
Бадель Милан
 
42'
 
Депаоли Фабио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Сампдория
1.96
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4.90
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
14
Вольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
2
Торсбю
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
9
Оливейра
Витор
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
23
Депаоли
Фабио
15
Акинсанмиро
Эбенезер
4
Виейра
Ронни
17
Мёленстен
Мелле
44
Иоанну
Николас
9
Кода
Массимо
20
Ла
Гумина
Антонино
Дженоа
3-5-2
Сампдория
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Сампдория

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1
1.21

Среднее время на гол

90
74

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

0.93
1.29

Среднее время на гол

96
70

Всего голов

27
35

Голов в среднем за матч

0.96
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

93
72

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 1 0.5
Мессиас Жуниор 1 0.5
Бадель Милан 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 1 0.5

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадель Милан 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Депаоли Фабио 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1
Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2
Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1

Результаты матчей

Дженоа
Сампдория

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Специя Солери Эдоардо 2
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Брешия Олзер Джакомо 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Комо Иовин Алессио 1
Салернитана Маджоре Джулио 1
Кальяри Виола Николас 1
Дженоа Бадель Милан 1
Кальяри Паломино Хосе 1
Весь список
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Дженоа
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