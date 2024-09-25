0'
1:0
9' ГолПинамонти Андреа
33' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
36' Желтая карточкаИоанну Николас
36' Желтая карточкаБадель Милан
42' Желтая карточкаДепаоли Фабио
48' Желтая карточкаОливейра Витор
56' Желтая карточкаБани Маттиа
64' Желтая карточкаВиейра Ронни
70' Желтая карточкаВаскес Хоан
71' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
82' Желтая карточкаМёленстен Мелле
1:1
83' ГолБорини Фабио
90' Красная карточкаРоманьоли Симоне
5 6
1:1
1:2
2:2
3:3
4:3
4:4
5:5
6:5
6:6
6:7
Ход матча
9'
1:0
36'
36'
42'
48'
56'
64'
70'
82'
83'
90'
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
121'
3:3
121'
121'
4:3
121'
4:4
121'
121'
5:5
122'
6:5
122'
6:6
122'
122'
6:7
Пен
5:6
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
288 Количество передач 524
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Анкей ДэвидНападающий
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
-
-
53 Lior Kasa
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Дженоа
Сампдория
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1
1.21
Среднее время на гол
90
74
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
0.93
1.29
Среднее время на гол
96
70
Всего голов
27
35
Голов в среднем за матч
0.96
1.25
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
93
72
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|1
|0.5
|Мессиас Жуниор
|1
|0.5
|Бадель Милан
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|1
|0.5
|Иоанну Николас
|1
|0.5
|Берешиньски Бартош
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадель Милан
|1
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Симоне
|0
|1
|Иоанну Николас
|1
|0
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1
Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2
Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1
Результаты матчей
Дженоа
Сампдория
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Специя
|Солери Эдоардо
|2
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Брешия
|Олзер Джакомо
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Сампдория
|Романьоли Симоне
|1
|Комо
|Иовин Алессио
|1
|Салернитана
|Маджоре Джулио
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Дженоа
|Бадель Милан
|1