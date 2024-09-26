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  3. Кубок Либертадорес 2024
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Халк Живанилдо
28' Желтая карточка
Халк Живанилдо
44' Желтая карточка
Бернард Дуарте
1:0
50' Гол
Дейверсон Силва
63' Желтая карточка
Дейверсон Силва
74' Желтая карточка
Facundo Bernal
84' Желтая карточка
Фабио Лопес
2:0
88' Гол
Дейверсон Силва
90' Желтая карточка
Gabriel Martinelli III
90'+9
22
Эверсон
2
Лянко
Войнович
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
20
Бернард
Дуарте
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
8
Gabriel
Martinelli
III
31
Facundo
Bernal
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
Атлетико Минейро
3-4-1-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Флуминенсе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

38 матчей

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
14 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
1:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

63
41

Голов в среднем за матч

1.66
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 0.6
Скарпа Густаво 3 0.3
Дейверсон Силва 2 0.2
Педриньо II 2 0.2
Халк Живанилдо 1 0.1
Батталья Родриго 1 0.1
Арана Гильерме 1 0.1
Де Лара Фукс Бруно 1 0.1
Alisson Santana 1 0.1
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 2 0.2
Лима II 2 0.2
Маркус Аленсар 2 0.2
Джон Кеннеди 1 0.1
Кано Херман 1 0.1
Силва Тьяго 1 0.1
Гансо Пауло 1 0.1
Маноэл 1 0.1
Кено 1 0.1
Ариас Джон 1 (1) 0.1

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Алан 4 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Варгас Эдуардо 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Батталья Родриго 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 4 0
Гансо Пауло 4 0
Фабио Лопес 3 0
Джон Кеннеди 2 0
Марсело Виера 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Маноэл 2 0
Лима II 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Кано Херман 1 0
Теранс Давид 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0
Кауан Элиас 1 0
Gabriel Martinelli III 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Атлетико Минейро
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Флуминенсе

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
1/8 финала
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
1/4 финала
0 Ботафого Рио-де-Жанейро
0 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
1/2 финала
?
?
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
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