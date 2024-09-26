2:0
Конец матча
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиХалк Живанилдо
28' Желтая карточкаХалк Живанилдо
44' Желтая карточкаБернард Дуарте
1:0
50' ГолДейверсон Силва
63' Желтая карточкаДейверсон Силва
74' Желтая карточкаFacundo Bernal
84' Желтая карточкаФабио Лопес
2:0
88' ГолДейверсон Силва
90' Желтая карточкаGabriel Martinelli III
90'+9
Ход матча
8'
0:0
28'
44'
50'
1:0
57'
63'
74'
74'
75'
84'
88'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
55 Victor HugoВратарь
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Атлетико Минейро
Флуминенсе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
38 матчей
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
8 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
14 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.55
1.06
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
63
41
Голов в среднем за матч
1.66
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|6
|0.6
|Скарпа Густаво
|3
|0.3
|Дейверсон Силва
|2
|0.2
|Педриньо II
|2
|0.2
|Халк Живанилдо
|1
|0.1
|Батталья Родриго
|1
|0.1
|Арана Гильерме
|1
|0.1
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.1
|Alisson Santana
|1
|0.1
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|2
|0.2
|Лима II
|2
|0.2
|Маркус Аленсар
|2
|0.2
|Джон Кеннеди
|1
|0.1
|Кано Херман
|1
|0.1
|Силва Тьяго
|1
|0.1
|Гансо Пауло
|1
|0.1
|Маноэл
|1
|0.1
|Кено
|1
|0.1
|Ариас Джон
|1 (1)
|0.1
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Алан
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|4
|0
|Гансо Пауло
|4
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Марсело Виера
|2
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Лима II
|2
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Самуэл Шавьер
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Гуга III
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
|Gabriel Martinelli III
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Атлетико Минейро
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Флуминенсе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0
Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
37
19
28
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3