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  3. Кубок Либертадорес 2024
Ривер Плейт
1:0
Перерыв
Коло-Коло
0'
1:0
16' Гол
Колидио Факундо
44' Желтая карточка
Паласиос Карлос

Ход матча

16'
Колидио Факундо
1:0
44'
 
Паласиос Карлос
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Коло-Коло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
6
Песселья
Херман
14
Пирес
Леандро
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
5
Краневиттер
Матиас
26
Фернандес
Игнасио
8
Меса
Максимильяно
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
1
Кортес
Брайан
4
Alan
Saldivia
15
Emiliano
Amor
21
Erick
Wiemberg
22
Исла
Маурисио
32
Lucas
Cepeda
8
Павес
Эстебан
5
Leonardo
Gil
23
Видаль
Артуро
7
Паласиос
Карлос
9
Javier
Correa
Ривер Плейт
4-3-3
Коло-Коло
3-4-2-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Коло-Коло

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
ТМК
3:4
КЛ
4:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

4
2.33

Среднее время на гол

22
38

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 0.6
Колидио Факундо 3 0.3
Песселья Херман 1 0.1
Диас Пауло 1 0.1
Фонсека Николас 1 0.1
Солари Пабло 1 0.1
Симон Сантьяго 1 0.1
Боселли Себастьян 1 0.1
Эчеверри Клаудио 1 0.1
Мастантуоно Франко 1 0.1
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Карлос 3 (2) 0.21
Lucas Cepeda 2 0.14
Видаль Артуро 1 0.07
Leonardo Gil 1 0.07
Боладос Маркос 1 0.07
Guillermo Paiva 1 0.07
Савала Кристиан 1 0.07
Maximiliano Falcon 1 0.07
Писарро Висенте 1 0.07

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Пауло 3 1
Борха Мигель 2 0
Колидио Факундо 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Армани Франко 1 0
Альендро Родриго 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 4 1
Erick Wiemberg 4 1
Maximiliano Falcon 2 1
Кортес Брайан 3 0
Боладос Маркос 3 0
Писарро Дамиан 1 1
Leonardo Gil 2 0
Павес Эстебан 2 0
Паласиос Карлос 2 0
Guillermo Paiva 2 0
Alan Saldivia 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Кастеллани Гонсало 1 0
Писарро Висенте 1 0
Lucas Cepeda 1 0
Jorge Almiron 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Коло-Коло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
4
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
5
Ривер Плейт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Коло-Коло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
6
67%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1
Коло-Коло
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Магальянес - Коло-Коло 3:0 Кобрелоа - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 2:1
Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Хуниор - Коло-Коло 1:2 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Универсидад де Чили - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - О'Хиггинс 2:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 2:1 Коло-Коло - Депортес Санта-Крус 1:0 Депортес Санта-Крус - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинс 3:1 О'Хиггинс - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Депортес Копьяпо 0:1 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Коло-Коло

Точный счет

2:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
11
1/8 финала
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Коло-Коло
1 Ривер Плейт
1 Флуминенсе
0 Атлетико Минейро
0 Ботафого Рио-де-Жанейро
0 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Паласиос Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Симон Сантьяго сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Колидио Факундо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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Коло-Коло
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