1:0
Перерыв
Ход матча
16'
1:0
44'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.56 Победа «Ривер Плейт»
-
-
32
Lucas
Cepeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Lucas CepedaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Lucas Soto
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Ривер Плейт
Коло-Коло
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
4
2.33
Среднее время на гол
22
38
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|0.6
|Колидио Факундо
|3
|0.3
|Песселья Херман
|1
|0.1
|Диас Пауло
|1
|0.1
|Фонсека Николас
|1
|0.1
|Солари Пабло
|1
|0.1
|Симон Сантьяго
|1
|0.1
|Боселли Себастьян
|1
|0.1
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.1
|Мастантуоно Франко
|1
|0.1
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Карлос
|3 (2)
|0.21
|Lucas Cepeda
|2
|0.14
|Видаль Артуро
|1
|0.07
|Leonardo Gil
|1
|0.07
|Боладос Маркос
|1
|0.07
|Guillermo Paiva
|1
|0.07
|Савала Кристиан
|1
|0.07
|Maximiliano Falcon
|1
|0.07
|Писарро Висенте
|1
|0.07
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Пауло
|3
|1
|Борха Мигель
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Артуро
|4
|1
|Erick Wiemberg
|4
|1
|Maximiliano Falcon
|2
|1
|Кортес Брайан
|3
|0
|Боладос Маркос
|3
|0
|Писарро Дамиан
|1
|1
|Leonardo Gil
|2
|0
|Павес Эстебан
|2
|0
|Паласиос Карлос
|2
|0
|Guillermo Paiva
|2
|0
|Alan Saldivia
|2
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|0
|Писарро Висенте
|1
|0
|Lucas Cepeda
|1
|0
|Jorge Almiron
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Коло-Коло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
4
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
5
Ривер Плейт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Коло-Коло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
6
67%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1
Коло-Коло
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Магальянес - Коло-Коло 3:0 Кобрелоа - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 2:1
Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Хуниор - Коло-Коло 1:2 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло - Хуниор 1:0 Универсидад де Чили - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - О'Хиггинс 2:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 2:1 Коло-Коло - Депортес Санта-Крус 1:0 Депортес Санта-Крус - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - О'Хиггинс 3:1 О'Хиггинс - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Депортес Копьяпо 0:1 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Коло-Коло
Точный счет
2:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Коло-Коло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
211
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.56 Победа «Ривер Плейт»
-
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