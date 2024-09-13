Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' Гол в свои воротаТири
25' Желтая карточкаРэйн Дилип Джаеш
2:0
28' ГолРодригес Альберто
53' Желтая карточкаКаит Вишал
58' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
2:1
70' ГолТири
85' Желтая карточкаLalengmawia Ralte
86' Желтая карточкаКаммингс Джейсон
2:2
90' ГолКрума Таер
90' Желтая карточкаСингх Пратап Викрам
90' Желтая карточкаКрума Таер
90' Желтая карточкаБосе Субхасиш
90'+6
Ход матча
9'
1:0
25'
28'
2:0
53'
58'
70'
2:1
86'
90'
2:2
90'
90'
44
Asish
Rai
10
Стюарт
Грэг
3
Валпуя
4
Тири
36
Sahil
Panwar
21
Тораль
Хон
29
Сингх
Бипин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сингх МанвирЗащитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Молина Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
3 ВалпуяЗащитник
- Защитник
-
4 ТириЗащитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Крума ТаерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Noufal P.N
-
-
93 Hardik Bhatt
-
32 Ahan Prakash
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
АТК
Мумбаи Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.5
2.29
Среднее время на гол
60
39
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.23
1.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
50
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Альберто
|1
|1
|Стюарт Грэг
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крума Таер
|1
|1
|Тири
|1
|1
|Карелис Никос
|0
|0
|Noufal P.N
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Каит Вишал
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
|Lalengmawia Ralte
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|1
|0
|Рэйн Дилип Джаеш
|1
|0
|Крума Таер
|1
|0
|Сингх Пратап Викрам
|1
|0
Результаты матчей
АТК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
АТК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АТК - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1
Бенгалуру - АТК 0:4 Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АТК - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4
Результаты матчей
АТК
Мумбаи Сити
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АТК
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|АТК
|Родригес Альберто
|1
|Мумбаи Сити
|Крума Таер
|1
|Мумбаи Сити
|Тири
|1
|Мумбаи Сити
|Карелис Никос
|0 (1)
|АТК
|Стюарт Грэг
|0 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|АТК
|Каммингс Джейсон
|1
|АТК
|Каит Вишал
|1
|Мумбаи Сити
|Рэйн Дилип Джаеш
|1
|Мумбаи Сити
|Крума Таер
|1