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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 1.
АТК
2:2
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Тири
25' Желтая карточка
Рэйн Дилип Джаеш
2:0
28' Гол
Родригес Альберто
53' Желтая карточка
Каит Вишал
58' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
2:1
70' Гол
Тири
85' Желтая карточка
Lalengmawia Ralte
86' Желтая карточка
Каммингс Джейсон
2:2
90' Гол
Крума Таер
90' Желтая карточка
Сингх Пратап Викрам
90' Желтая карточка
Крума Таер
90' Желтая карточка
Босе Субхасиш
90'+6
1
Каит
Вишал
32
Dippendu
Biswas
21
Родригес
Альберто
15
Босе
Субхасиш
44
Asish
Rai
45
Lalengmawia
Ralte
16
Abhishek
Suryavanshi
10
Стюарт
Грэг
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
35
Каммингс
Джейсон
1
Лаченпа
Пхурба
3
Валпуя
5
Сингх
Мехтаб
4
Тири
36
Sahil
Panwar
8
Ван
Нифф
Юлл
20
Рэйн
Дилип
Джаеш
7
Чхангте
Лаллианзуала
21
Тораль
Хон
29
Сингх
Бипин
9
Карелис
Никос
АТК
Мумбаи Сити

История личных встреч

АТК
Мумбаи Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:2
СИ
1:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.5
2.29

Среднее время на гол

60
39

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.23
1.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
50

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Альберто 1 1
Стюарт Грэг 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крума Таер 1 1
Тири 1 1
Карелис Никос 0 0
Noufal P.N 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каммингс Джейсон 1 0
Каит Вишал 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Lalengmawia Ralte 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 1 0
Рэйн Дилип Джаеш 1 0
Крума Таер 1 0
Сингх Пратап Викрам 1 0

Результаты матчей

АТК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
АТК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АТК - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1
Бенгалуру - АТК 0:4 Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АТК - Мумбаи Сити 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс ФК - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4

Результаты матчей

АТК
Мумбаи Сити

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АТК
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
АТК Родригес Альберто 1
Мумбаи Сити Крума Таер 1
Мумбаи Сити Тири 1
Мумбаи Сити Карелис Никос 0 (1)
АТК Стюарт Грэг 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
АТК Каммингс Джейсон 1
АТК Каит Вишал 1
Мумбаи Сити Рэйн Дилип Джаеш 1
Мумбаи Сити Крума Таер 1
Весь список
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    • 28'
      Г О О О О Л - Родригес Альберто бьет в цель!
    • 25'
      Рэйн Дилип Джаеш получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Тири уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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