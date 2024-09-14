Тур: 1.
2:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаAhmed Jahouh
1:0
9' ПенальтиМаурисио Диего
1:1
48' ГолЧоудхари Фарух
1:2
51' ГолЧоудхари Фарух
60' Желтая карточкаЭдвардз Райан
1:3
69' ГолЧима Даниэль
2:3
90' ГолКришна Рой
90'+9
Ход матча
4'
9'
1:0
48'
1:1
51'
1:2
60'
69'
1:3
90'
2:3
28
Saviour
Gama
10
Ahmed
Jahouh
25
Rahim
Ali
5
Элсинью
27
Чима
Даниэль
19
Irfan
Yadwad
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Saviour GamaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Rahim AliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
-
-
-
23 Anuj Kumar
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ЭлсиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чима ДаниэльНападающий
-
19 Irfan YadwadНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Дели Динамос
Ченнаин
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
0.9
Среднее время на гол
50
100
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.9
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|1
|1
|Маурисио Диего
|1 (1)
|1
|Hugo Boumous
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чоудхари Фарух
|2
|2
|Чима Даниэль
|1
|1
|Connor Shields
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ченнаин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3
Результаты матчей
Дели Динамос
Ченнаин
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|1
|АТК
|Родригес Альберто
|1
|Ченнаин
|Чима Даниэль
|1
|Мумбаи Сити
|Крума Таер
|1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|АТК
|Каммингс Джейсон
|1
|Ист Бенгал
|Юсте Эктор
|1