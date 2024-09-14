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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 1.
Дели Динамос
2:3
Конец матча
Ченнаин
0'
4' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
1:0
9' Пенальти
Маурисио Диего
1:1
48' Гол
Чоудхари Фарух
1:2
51' Гол
Чоудхари Фарух
60' Желтая карточка
Эдвардз Райан
1:3
69' Гол
Чима Даниэль
2:3
90' Гол
Кришна Рой
90'+9
1
Сингх
Амриндер
28
Saviour
Gama
4
Amey
Ranwade
5
Дельгадо
Карлос
3
Гахлот
Нарендер
7
Khawlhring
Lalthathanga
8
Hugo
Boumous
10
Ahmed
Jahouh
19
Isak
Vanlalruatfela
25
Rahim
Ali
9
Маурисио
Диего
1
Samik
Mitra
26
Laldinliana
Renthlei
4
Laldinpuia
Pc
3
Эдвардз
Райан
17
Десай
Мандар
Рао
5
Элсинью
10
Connor
Shields
71
Чоудхари
Фарух
22
Lalrinliana
Hnamte
27
Чима
Даниэль
19
Irfan
Yadwad
Дели Динамос
Ченнаин

История личных встреч

Дели Динамос
Ченнаин

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
3:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
4:1
СИ
1:3
СИ
4:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
4:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.8
0.9

Среднее время на гол

50
100

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 1 1
Маурисио Диего 1 (1) 1
Hugo Boumous 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чоудхари Фарух 2 2
Чима Даниэль 1 1
Connor Shields 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ченнаин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0
Ченнаин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1
Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3

Результаты матчей

Дели Динамос
Ченнаин

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Бенгалуру
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ист Бенгал
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ист Бенгал
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенгалуру
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ист Бенгал
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Дели Динамос Кришна Рой 1
АТК Родригес Альберто 1
Ченнаин Чима Даниэль 1
Мумбаи Сити Крума Таер 1
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
АТК Каммингс Джейсон 1
Ист Бенгал Юсте Эктор 1
Весь список
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