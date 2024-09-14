Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаNanda Kumar
8' Желтая карточкаЛалчунгнунга
21' Желтая карточкаЮсте Эктор
1:0
25' ГолVinith Venkatesh
52' Желтая карточкаHijazi Maher
83' Желтая карточкаСинг Наорем Рошан
87' Вторая желтая карточкаЛалчунгнунга
88' Желтая карточкаCleiton Silva
90' Желтая карточкаСингх Суреш
90' Желтая карточкаСандху Гурприт
90'+12
Ход матча
3'
8'
21'
25'
1:0
52'
87'
88'
90'
90'
18
Капо
Педро
11
Чхетри
Сунил
17
Эдгар
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Капо ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
17 Эдгар МендесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Rohit Danu
-
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarНападающий
- Нападающий
-
29 Сингх НаоремНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
82 P V Vishnu
-
-
62 Aman CK
-
-
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Бенгалуру
Ист Бенгал
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.21
1.07
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
84
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vinith Venkatesh
|1
|1
|Эдгар Мендес
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Суреш
|1
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лалчунгнунга
|1
|1
|Юсте Эктор
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Nanda Kumar
|1
|0
|Hijazi Maher
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - АТК 0:4 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1
Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Ист Бенгал - АТК 1:3
Гоа - Ист Бенгал 1:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс ФК 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3
Результаты матчей
Бенгалуру
Ист Бенгал
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|1
|АТК
|Родригес Альберто
|1
|Ченнаин
|Чима Даниэль
|1
|Мумбаи Сити
|Крума Таер
|1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1
|АТК
|Каммингс Джейсон
|1