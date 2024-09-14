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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 1.
Бенгалуру
1:0
Конец матча
Ист Бенгал
0'
3' Желтая карточка
Nanda Kumar
8' Желтая карточка
Лалчунгнунга
21' Желтая карточка
Юсте Эктор
1:0
25' Гол
Vinith Venkatesh
52' Желтая карточка
Hijazi Maher
83' Желтая карточка
Синг Наорем Рошан
87' Вторая желтая карточка
Лалчунгнунга
88' Желтая карточка
Cleiton Silva
90' Желтая карточка
Сингх Суреш
90' Желтая карточка
Сандху Гурприт
90'+12
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
2
Бхеке
Рахул
5
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Синг
Наорем
Рошан
8
Сингх
Суреш
18
Капо
Педро
10
Ногуэра
Альберто
11
Чхетри
Сунил
17
Эдгар
Мендес
31
Vinith
Venkatesh
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
12
Mohammad
Rakip
44
Юсте
Эктор
19
Hijazi
Maher
5
Лалчунгнунга
21
Креспо
Сауль
6
Jeakson
Singh
Thounaojam
23
Souvik
Chakraborty
11
Nanda
Kumar
9
Диамантакос
Димитрис
29
Сингх
Наорем
Бенгалуру
Ист Бенгал

История личных встреч

Бенгалуру
Ист Бенгал

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
ИЛ
1:3
ИЛ
2:1
ИЛ
3:1
ИЛ
0:1
ИЛ
3:0
ИЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.21
1.07

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
84

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vinith Venkatesh 1 1
Эдгар Мендес 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Суреш 1 0
Синг Наорем Рошан 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лалчунгнунга 1 1
Юсте Эктор 1 0
Cleiton Silva 1 0
Nanda Kumar 1 0
Hijazi Maher 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бенгалуру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - АТК 0:4 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Гоа - Бенгалуру 2:1
Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Керала Бластерс ФК - Ист Бенгал 2:4 Ист Бенгал - АТК 1:3
Гоа - Ист Бенгал 1:0 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 АТК - Ист Бенгал 2:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс ФК 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3

Результаты матчей

Бенгалуру
Ист Бенгал

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Бенгалуру
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Дели Динамос Кришна Рой 1
АТК Родригес Альберто 1
Ченнаин Чима Даниэль 1
Мумбаи Сити Крума Таер 1
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1
АТК Каммингс Джейсон 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Эдгар Мендес сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Vinith Venkatesh бьет в цель!
    • 21'
      Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Лалчунгнунга получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Nandha Kumar Sekar получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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