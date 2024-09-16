Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаVanlalzuidika
22' Желтая карточкаDinesh Singh
28' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
73' Желтая карточкаAmarjit Singh Kiyam
0:1
90' ГолAlaedine Ajaray
90' Желтая карточкаСабако Мичел
90' Желтая карточкаMirjalol Kasimov
90'+10
Ход матча
13'
22'
72'
90'
0:1
90'
90'
28
Joseph
Adjei
10
Alexis
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Joseph AdjeiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alexis GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Рой БхаскарВратарь
-
-
-
-
-
9 Franca2
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Chernyshov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
19 Thoi SinghПолузащитник
-
-
-
-
26 Konsam Singh
-
17 Robin Yadav
-
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
Бомбардиры внутри турнира
Мохаммедан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alaedine Ajaray
|1
|1
|Thoi Singh
|0
|0
Карточки
Мохаммедан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amarjit Singh Kiyam
|1
|0
|Vanlalzuidika
|1
|0
|Mirjalol Kasimov
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабако Мичел
|1
|0
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0
|Dinesh Singh
|1
|0
Результаты матчей
Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нортист Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мохаммедан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2 Мохаммедан - Интер Каши 1:1 Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0
НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1 Интер Каши - Мохаммедан 0:2 Раджастан Юнайтед - Мохаммедан 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1
Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс ФК - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Мохаммедан
Нортист Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мохаммедан
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1 (1)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|1
|АТК
|Родригес Альберто
|1
|Ченнаин
|Чима Даниэль
|1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|1
|Пенджаб
|Бакенга Мушага
|1