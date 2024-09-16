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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 1.
Мохаммедан
0:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Vanlalzuidika
22' Желтая карточка
Dinesh Singh
28' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
73' Желтая карточка
Amarjit Singh Kiyam
0:1
90' Гол
Alaedine Ajaray
90' Желтая карточка
Сабако Мичел
90' Желтая карточка
Mirjalol Kasimov
90'+10
1
Padam
Chettri
34
Vanlalzuidika
5
Gaurav
Bora
28
Joseph
Adjei
14
Zodingliana
Ralte
I
8
Amarjit
Singh
Kiyam
4
Mirjalol
Kasimov
10
Alexis
Gomez
19
Makan
Winkle
Chote
17
Манзоки
Сесар
29
Lalremsanga
Fanai
1
Сингх
Гурмит
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
77
Buanthanglun
Samte
13
Mayakkannan
Muthu
6
Бемаммер
Мохаммед
11
Parthib
Gogoi
10
Альбьяк
Нестор
18
Jithin
M.S
9
Фернандес
Гильермо
Мохаммедан
Нортист Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Мохаммедан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alaedine Ajaray 1 1
Thoi Singh 0 0

Карточки

Мохаммедан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Vanlalzuidika 1 0
Mirjalol Kasimov 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабако Мичел 1 0
Бемаммер Мохаммед 1 0
Dinesh Singh 1 0

Результаты матчей

Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нортист Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мохаммедан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2 Мохаммедан - Интер Каши 1:1 Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0
НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1 Интер Каши - Мохаммедан 0:2 Раджастан Юнайтед - Мохаммедан 1:2
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1
Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс ФК - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Мохаммедан
Нортист Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мохаммедан
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Бенгалуру
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Пенджаб Luka Majcen 1 (1)
Дели Динамос Кришна Рой 1
АТК Родригес Альберто 1
Ченнаин Чима Даниэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Пенджаб Luka Majcen 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 1
Пенджаб Бакенга Мушага 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Mirjalol Kasimov получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Сабако Мичел получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Thoi Singh Huidrom сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Alaeddine Ajaraie бьет в цель!
  • 94'
    Buanthanglun Samte уходит с поля. Tondonba Singh выходит вместо него
  • 92'
    Amarjit Singh Kiyam уходит с поля. Mohammed Irshad выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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