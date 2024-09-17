Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаRei Tachikawa
1:0
45' ГолСадику Армандо
55' Желтая карточкаSourav Das
73' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
1:1
74' ПенальтиСиверио Хавьер
1:2
90' ГолМюррей Джордан
90'+8
Ход матча
26'
45'
1:0
55'
73'
74'
1:1
90'
90'
21
Сингх
Уданта
32
Albino
Gomes
20
Sourav
Das
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сингх УдантаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
15 Sahil TavoraПолузащитник
-
-
-
41 Jay Gupta
-
-
-
45 Bob Raj
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
-
32 Albino GomesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Sourav DasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amrit Gope
-
77 Nikhil Barla
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
Гоа
Джамшедпур
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.43
2.29
Среднее время на гол
63
39
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
63
60
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|1
|1
|Боргес Роуллин
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сиверио Хавьер
|1 (1)
|1
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онайндиа Одеи
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sourav Das
|1
|0
|Rei Tachikawa
|1
|0
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Демпо - Гоа 1:2 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0
Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Гоа 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1
АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1 (1)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|1
|АТК
|Родригес Альберто
|1
|Ченнаин
|Чима Даниэль
|1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|1
|Пенджаб
|Бакенга Мушага
|1