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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 1.
Гоа
1:2
Конец матча
Джамшедпур
0'
26' Желтая карточка
Rei Tachikawa
1:0
45' Гол
Садику Армандо
55' Желтая карточка
Sourav Das
73' Желтая карточка
Онайндиа Одеи
1:1
74' Пенальти
Сиверио Хавьер
1:2
90' Гол
Мюррей Джордан
90' Желтая карточка
90'+8
25
Laxmikant
Kattimani
21
Сингх
Уданта
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
27
Aakash
Sangwan
18
Боргес
Роуллин
4
Макхью
Карл
17
Boris
Singh
Thangjam
8
Дражич
Деян
42
Brison
Fernandes
9
Садику
Армандо
32
Albino
Gomes
5
Ashutosh
Mehta
4
Pratik
Chowdhary
6
Stephen
Eze
23
Muhammed
Uvais
20
Sourav
Das
7
Imran
Khan
8
Rei
Tachikawa
10
Хави
Эрнандес
II
11
Sanan
Mohammed
9
Сиверио
Хавьер
Гоа
Джамшедпур

История личных встреч

Гоа
Джамшедпур

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СИ
2:3
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
0:5
СИ
0:1
СИ
0:0
СИ
4:1
СИ
0:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.43
2.29

Среднее время на гол

63
39

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

63
60

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садику Армандо 1 1
Боргес Роуллин 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сиверио Хавьер 1 (1) 1

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онайндиа Одеи 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sourav Das 1 0
Rei Tachikawa 1 0

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Демпо - Гоа 1:2 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0 Мумбаи Сити - Гоа 2:0
Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4
Джамшедпур
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джамшедпур - Гоа 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Керала Бластерс ФК 1:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1
АТК - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 2:1 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 Гоа - Джамшедпур 1:0 Джамшедпур - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Бенгалуру
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Пенджаб Luka Majcen 1 (1)
Дели Динамос Кришна Рой 1
АТК Родригес Альберто 1
Ченнаин Чима Даниэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Пенджаб Luka Majcen 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 1
Пенджаб Бакенга Мушага 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Боргес Роуллин сделал результативную передачу.
    • 48'
      Онайндиа Одеи сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Садику Армандо бьет в цель!
    • 26'
      Rei Tachikawa получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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