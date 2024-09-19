  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 2.
Бенгалуру
3:0
Конец матча
Хайдарабад
0'
1:0
5' Гол
Бхеке Рахул
44' Желтая карточка
Эдгар Мендес
45' Желтая карточка
Сингх Чингленсана
56' Желтая карточка
Перейра Диас Хорхе
2:0
85' Пенальти
Чхетри Сунил
3:0
90' Гол
Чхетри Сунил
90'+6
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
2
Бхеке
Рахул
4
Сингх
Чингленсана
32
Синг
Наорем
Рошан
10
Ногуэра
Альберто
18
Капо
Педро
8
Сингх
Суреш
31
Vinith
Venkatesh
30
Перейра
Диас
Хорхе
17
Эдгар
Мендес
1
Arshdeep
Singh
25
Leander
D'Cunha
4
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
6
Parag
Satish
8
Ayush
Adhikari
24
Lenny
Rodrigues
77
Abdul
Rabeeh
17
Abhijith
Pa
10
Ramhlunchhunga
29
Devendra
Murgaokar
Бенгалуру
Хайдарабад

История личных встреч

Бенгалуру
Хайдарабад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
0:3
СИ
1:0
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхетри Сунил 2 (1) 1
Vinith Venkatesh 1 0.5
Бхеке Рахул 1 0.5
Эдгар Мендес 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдгар Мендес 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Сингх Суреш 1 0
Синг Наорем Рошан 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бенгалуру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Ист Бенгал 1:0 Бенгалуру - АТК 0:4 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0
Гоа - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1

Результаты матчей

Бенгалуру
Хайдарабад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пенджаб
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дели Динамос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Бенгалуру Чхетри Сунил 2
Бенгалуру Vinith Venkatesh 1 (1)
Пенджаб Luka Majcen 1 (1)
Дели Динамос Кришна Рой 1
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Пенджаб Luka Majcen 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 1
Пенджаб Бакенга Мушага 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Сингх Чингленсана получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Бенгалуру 3:0 Хайдарабад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный