Тур: 2.
2:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолNihal Sudeesh
36' Желтая карточкаIsak Vanlalruatfela
52' Желтая карточкаРаи Винит
2:0
89' ГолLeon Augustine
90' Желтая карточкаНовоселец Иван
2:1
90' Гол в свои воротаRavi Kumar
90'+8
Ход матча
28'
1:0
52'
89'
90'
90'
2:1
24
Мрзляк
Филип
16
Раи
Винит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Панайотис Дилберис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
23 Anuj Kumar
-
-
-
25 Rahim Ali
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
История личных встреч
Пенджаб
Дели Динамос
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрзляк Филип
|1
|0.5
|Luka Majcen
|1 (1)
|0.5
|Leon Augustine
|1
|0.5
|Nihal Sudeesh
|1
|0.5
|Ricky John Shabong
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|1
|0.5
|Маурисио Диего
|1 (1)
|0.5
|Hugo Boumous
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Majcen
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Новоселец Иван
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Ricky John Shabong
|1
|0
|Nihal Sudeesh
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|1
|0
|Isak Vanlalruatfela
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пенджаб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Пенджаб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Баркинг - Пенджаб 0:3 Пенджаб - Спортинг Халса 1:8 Пенджаб - Эббсфлит 1:6
Пенджаб - Шеппи Юнайтед 1:1 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Пенджаб - АТК 0:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:3 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0
Результаты матчей
Пенджаб
Дели Динамос
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|2
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|1 (1)
|Бенгалуру
|Vinith Venkatesh
|1 (1)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1 (1)
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|1
|Пенджаб
|Бакенга Мушага
|1