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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 2.
Пенджаб
2:1
Конец матча
Дели Динамос
0'
1:0
28' Гол
Nihal Sudeesh
36' Желтая карточка
Isak Vanlalruatfela
52' Желтая карточка
Раи Винит
2:0
89' Гол
Leon Augustine
90' Желтая карточка
Новоселец Иван
2:1
90' Гол в свои ворота
Ravi Kumar
90'+8
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
33
Новоселец
Иван
27
Tekcham
Singh
4
Nikhil
Prabhu
24
Мрзляк
Филип
16
Раи
Винит
10
Ezequiel
Vidal1
9
Бакенга
Мушага
77
Nihal
Sudeesh
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
24
Thoiba
Moirangthem
15
Mourtada
Sergine
Fall
18
Jerry
Lalrinzuala
11
Фернандес
Райньер
7
Khawlhring
Lalthathanga
21
Кришна
Рой
8
Hugo
Boumous
19
Isak
Vanlalruatfela
9
Маурисио
Диего
Пенджаб
Дели Динамос

История личных встреч

Пенджаб
Дели Динамос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СИ
3:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрзляк Филип 1 0.5
Luka Majcen 1 (1) 0.5
Leon Augustine 1 0.5
Nihal Sudeesh 1 0.5
Ricky John Shabong 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 1 0.5
Маурисио Диего 1 (1) 0.5
Hugo Boumous 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Majcen 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Новоселец Иван 1 0
Раи Винит 1 0
Ravi Kumar 1 0
Ricky John Shabong 1 0
Nihal Sudeesh 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 1 0
Isak Vanlalruatfela 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дели Динамос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пенджаб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Пенджаб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дели Динамос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Баркинг - Пенджаб 0:3 Пенджаб - Спортинг Халса 1:8 Пенджаб - Эббсфлит 1:6
Пенджаб - Шеппи Юнайтед 1:1 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Пенджаб - АТК 0:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3
Дели Динамос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:3 АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс ФК 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0

Результаты матчей

Пенджаб
Дели Динамос

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Джамшедпур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Мохаммедан
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мумбаи Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Бенгалуру Чхетри Сунил 2
Пенджаб Мрзляк Филип 1 (1)
Бенгалуру Vinith Venkatesh 1 (1)
Пенджаб Luka Majcen 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Пенджаб Luka Majcen 1
Дели Динамос Ahmed Jahouh 1
Пенджаб Бакенга Мушага 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Г О О О О Л - Ravi Kumar уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 92'
    Новоселец Иван получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Ricky John Shabong сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Leon Augustine бьет в цель!
  • 85'
    Nihal Sudeesh уходит с поля. Melroy Assisi выходит вместо него
  • 82'
    Jerry Lalrinzuala уходит с поля. Jeremy Zohminghlua выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Isak Vanlalruatfela получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Мрзляк Филип сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Nihal Sudeesh бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пенджаб 2:1 Дели Динамос онлайн

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