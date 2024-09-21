Тур: 2.
1:0
Второй тайм: 81'
0'
35' Желтая карточкаNim Dorjee Tamang
37' Желтая карточкаДражич Деян
54' Желтая карточкаJoseph Adjei
58' Желтая карточкаAlexis Gomez
65' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
1:0
67' ПенальтиAlexis Gomez
67' Желтая карточкаLaxmikant Kattimani
Ход матча
37'
54'
58'
65'
67'
1:0
28
Joseph
Adjei
10
Alexis
Gomez
9
Franca2
21
Сингх
Уданта
41
Jay
Gupta
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Joseph AdjeiЗащитник
- Защитник
-
10 Alexis GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Franca2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Рой БхаскарВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Chernyshov
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сингх УдантаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
Бомбардиры внутри турнира
Мохаммедан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садику Армандо
|1
|0.5
|Боргес Роуллин
|0
|0
Карточки
Мохаммедан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joseph Adjei
|1
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|1
|0
|Alexis Gomez
|1
|0
|Vanlalzuidika
|1
|0
|Mirjalol Kasimov
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|1
|0
|Дражич Деян
|1
|0
|Онайндиа Одеи
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
Результаты матчей
Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мохаммедан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мохаммедан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2 Мохаммедан - Интер Каши 1:1
Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0 НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1 Интер Каши - Мохаммедан 0:2
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0
Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1
Результаты матчей
Мохаммедан
Гоа
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мохаммедан
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Джамшедпур
|Хави Эрнандес II
|2
|Джамшедпур
|Мюррей Джордан
|2
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|2
|Мумбаи Сити
|Карелис Никос
|1 (1)
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Джамшедпур
|Rei Tachikawa
|2
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1
|Пенджаб
|Luka Majcen
|1
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|1