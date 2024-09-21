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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 2.
Мохаммедан
1:1
Конец матча
Гоа
0'
35' Желтая карточка
Nim Dorjee Tamang
37' Желтая карточка
Дражич Деян
54' Желтая карточка
Joseph Adjei
58' Желтая карточка
Alexis Gomez
65' Желтая карточка
Онайндиа Одеи
1:0
67' Пенальти
Alexis Gomez
67' Желтая карточка
Laxmikant Kattimani
89' Желтая карточка
Боргес Роуллин
1:1
90' Гол
Садику Армандо
90'+8
1
Padam
Chettri
34
Vanlalzuidika
5
Gaurav
Bora
28
Joseph
Adjei
14
Zodingliana
Ralte
I
10
Alexis
Gomez
4
Mirjalol
Kasimov
8
Amarjit
Singh
Kiyam
29
Lalremsanga
Fanai
9
Franca2
19
Makan
Winkle
Chote
25
Laxmikant
Kattimani
21
Сингх
Уданта
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
14
Ayush
Chhetri
26
Эррера
Борха
17
Boris
Singh
Thangjam
8
Дражич
Деян
42
Brison
Fernandes
9
Садику
Армандо
Мохаммедан
Гоа

Бомбардиры внутри турнира

Мохаммедан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Gomez 1 (1) 0.5
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садику Армандо 2 1
Боргес Роуллин 0 0

Карточки

Мохаммедан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joseph Adjei 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Alexis Gomez 1 0
Vanlalzuidika 1 0
Mirjalol Kasimov 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онайндиа Одеи 2 0
Макхью Карл 1 0
Дражич Деян 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Laxmikant Kattimani 1 0

Результаты матчей

Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мохаммедан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Мохаммедан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мохаммедан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2 Мохаммедан - Интер Каши 1:1
Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0 НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1 Интер Каши - Мохаммедан 0:2
Гоа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоа - Джамшедпур 1:2 Демпо - Гоа 1:2 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Гоа - СК Гоа 4:0
Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 Гоа - Ченнаин 2:1 Гоа - Ченнаин 4:1 Джамшедпур - Гоа 2:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Гоа - Бенгалуру 2:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс ФК - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1

Результаты матчей

Мохаммедан
Гоа

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мохаммедан
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Джамшедпур
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Гоа
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АТК
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Керала Бластерс ФК
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нортист Юнайтед
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гоа
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
7.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Джамшедпур Мюррей Джордан 2
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Бенгалуру Чхетри Сунил 2
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Гоа Онайндиа Одеи 2
Джамшедпур Rei Tachikawa 2
Ченнаин Эдвардз Райан 1
Пенджаб Luka Majcen 1
Весь список
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    • 46'
      Ayush Dev Chhetri уходит с поля. Боргес Роуллин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Дражич Деян получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Nim Dorjee Tamang получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мохаммедан 1:1 Гоа онлайн

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