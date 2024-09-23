Тур: 2.
3:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБемаммер Мохаммед
1:1
10' ГолDippendu Biswas
1:2
24' ГолAlaedine Ajaray
37' Желтая карточкаMuthu Irulandi Mayakkannan
39' Желтая карточкаDinesh Singh
43' Желтая карточкаAsish Rai
2:2
61' ГолБосе Субхасиш
61' Желтая карточкаБемаммер Мохаммед
76' Желтая карточкаJithin M.S
3:2
87' ГолКаммингс Джейсон
90' Желтая карточкаСтюарт Грэг
90' Желтая карточкаКаит Вишал
90'+9
Ход матча
4'
10'
24'
1:2
39'
43'
61'
2:2
76'
79'
87'
3:2
90'
90'
44
Asish
Rai
11
Сингх
Манвир
10
Стюарт
Грэг
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мартинс ГланЗащитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Amandeep
-
Главный тренер: Молина Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
19 Thoi SinghПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Robin Yadav
-
-
23 Bekey Oram
-
-
-
26 Konsam Singh
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
АТК
Нортист Юнайтед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Альберто
|1
|0.5
|Каммингс Джейсон
|1
|0.5
|Босе Субхасиш
|1
|0.5
|Dippendu Biswas
|1
|0.5
|Стюарт Грэг
|0
|0
|Петратос Димитри
|0
|0
|Самад Сахал
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alaedine Ajaray
|2
|1
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.5
|Thoi Singh
|0
|0
|Jithin M.S
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каит Вишал
|2
|0
|Стюарт Грэг
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Asish Rai
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
|Lalengmawia Ralte
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бемаммер Мохаммед
|2
|0
|Dinesh Singh
|2
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Jithin M.S
|1
|0
|Muthu Irulandi Mayakkannan
|1
|0
Результаты матчей
АТК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
АТК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АТК - Равшан Куляб 0:0 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - АТК 0:4 Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0
Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс ФК - Нортист Юнайтед 1:1
Результаты матчей
АТК
Нортист Юнайтед
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АТК
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Джамшедпур
|Хави Эрнандес II
|2
|Джамшедпур
|Мюррей Джордан
|2
|Ченнаин
|Чоудхари Фарух
|2
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Гоа
|Онайндиа Одеи
|2
|АТК
|Каит Вишал
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2
|Нортист Юнайтед
|Dinesh Singh
|2