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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 2.
АТК
3:2
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Бемаммер Мохаммед
1:1
10' Гол
Dippendu Biswas
1:2
24' Гол
Alaedine Ajaray
37' Желтая карточка
Muthu Irulandi Mayakkannan
39' Желтая карточка
Dinesh Singh
43' Желтая карточка
Asish Rai
2:2
61' Гол
Босе Субхасиш
61' Желтая карточка
Бемаммер Мохаммед
76' Желтая карточка
Jithin M.S
3:2
87' Гол
Каммингс Джейсон
90' Желтая карточка
Стюарт Грэг
90' Желтая карточка
Каит Вишал
90'+9
1
Каит
Вишал
44
Asish
Rai
5
Олдред
Том
32
Dippendu
Biswas
11
Сингх
Манвир
15
Босе
Субхасиш
45
Lalengmawia
Ralte
6
Тапа
Анируд
10
Стюарт
Грэг
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
1
Сингх
Гурмит
2
Dinesh
Singh
12
Asheer
Akhtar
4
Сабако
Мичел
3
Tondonba
Singh
6
Бемаммер
Мохаммед
13
Muthu
Irulandi
Mayakkannan
18
Jithin
M.S
15
Macarton
Nickson
14
Alaedine
Ajaray
9
Фернандес
Гильермо
АТК
Нортист Юнайтед

История личных встреч

АТК
Нортист Юнайтед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
4:2
СИ
1:3
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
3:1
СИ
2:3
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
0:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Альберто 1 0.5
Каммингс Джейсон 1 0.5
Босе Субхасиш 1 0.5
Dippendu Biswas 1 0.5
Стюарт Грэг 0 0
Петратос Димитри 0 0
Самад Сахал 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alaedine Ajaray 2 1
Бемаммер Мохаммед 1 0.5
Thoi Singh 0 0
Jithin M.S 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каит Вишал 2 0
Стюарт Грэг 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Asish Rai 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Lalengmawia Ralte 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бемаммер Мохаммед 2 0
Dinesh Singh 2 0
Сабако Мичел 1 0
Jithin M.S 1 0
Muthu Irulandi Mayakkannan 1 0

Результаты матчей

АТК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
АТК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АТК - Равшан Куляб 0:0 АТК - Мумбаи Сити 2:2 АТК - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Дели Динамос 2:0
Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - АТК 0:4 Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс ФК - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс ФК 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс ФК 2:0
Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс ФК - Нортист Юнайтед 1:1

Результаты матчей

АТК
Нортист Юнайтед

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АТК
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Джамшедпур
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Гоа
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Гоа
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
7.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Джамшедпур Мюррей Джордан 2
Ченнаин Чоудхари Фарух 2
Весь список

Топ нарушителей
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Гоа Онайндиа Одеи 2
АТК Каит Вишал 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Нортист Юнайтед Dinesh Singh 2
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