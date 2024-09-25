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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Пенджаб
2:0
Конец матча
Хайдарабад
0'
14' Желтая карточка
Leander D'Cunha
1:0
35' Гол
Ezequiel Vidal1
41' Желтая карточка
Devendra Murgaokar
60' Желтая карточка
Tekcham Singh
69' Желтая карточка
Mohammed Rafi
2:0
71' Гол
Мрзляк Филип
78' Вторая желтая карточка
Leander D'Cunha
90'+5
1
Ravi
Kumar
74
Nongmaikapam
Meitei
4
Nikhil
Prabhu
33
Новоселец
Иван
12
Khaiminthang
Lhungdim
16
Раи
Винит
24
Мрзляк
Филип
27
Tekcham
Singh
77
Nihal
Sudeesh
9
Бакенга
Мушага
10
Ezequiel
Vidal1
1
Arshdeep
Singh
25
Leander
D'Cunha
4
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
6
Parag
Satish
77
Abdul
Rabeeh
24
Lenny
Rodrigues
8
Ayush
Adhikari
10
Ramhlunchhunga
29
Devendra
Murgaokar
11
Годдард
Си
Пенджаб
Хайдарабад

История личных встреч

Пенджаб
Хайдарабад

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
0:2
СИ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрзляк Филип 2 0.67
Luka Majcen 1 (1) 0.33
Ezequiel Vidal1 1 0.33
Leon Augustine 1 0.33
Nihal Sudeesh 1 0.33
Ricky John Shabong 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Majcen 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Новоселец Иван 1 0
Раи Винит 1 0
Ravi Kumar 1 0
Ricky John Shabong 1 0
Nihal Sudeesh 1 0
Tekcham Singh 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leander D'Cunha 1 1
Mohammed Rafi 1 0
Devendra Murgaokar 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пенджаб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Пенджаб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Баркинг - Пенджаб 0:3 Пенджаб - Спортинг Халса 1:8
Пенджаб - Эббсфлит 1:6 Пенджаб - Шеппи Юнайтед 1:1 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Пенджаб - АТК 0:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1

Результаты матчей

Пенджаб
Хайдарабад

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Джамшедпур
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Гоа
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мохаммедан
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ченнаин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Гоа
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
7.
Мохаммедан
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Джамшедпур Мюррей Джордан 2
Весь список

Топ нарушителей
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Гоа Онайндиа Одеи 2
АТК Каит Вишал 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Devendra Murgaokar получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Ezequiel Vidal бьет в цель!
    • 15'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Leander D'Cunha получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пенджаб 2:0 Хайдарабад онлайн

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