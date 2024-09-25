Тур: 3.
2:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаLeander D'Cunha
1:0
35' ГолEzequiel Vidal1
41' Желтая карточкаDevendra Murgaokar
60' Желтая карточкаTekcham Singh
69' Желтая карточкаMohammed Rafi
2:0
71' ГолМрзляк Филип
78' Вторая желтая карточкаLeander D'Cunha
90'+5
Ход матча
14'
35'
1:0
60'
69'
71'
2:0
78'
16
Раи
Винит
24
Мрзляк
Филип
77
Abdul
Rabeeh
11
Годдард
Си
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Панайотис Дилберис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Годдард СиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Biaka
-
17 Abhijith Pa
-
47 Amon Lepcha
-
-
-
27 Sourav K
-
-
43 Soyal Joshy
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Пенджаб
Хайдарабад
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрзляк Филип
|2
|0.67
|Luka Majcen
|1 (1)
|0.33
|Ezequiel Vidal1
|1
|0.33
|Leon Augustine
|1
|0.33
|Nihal Sudeesh
|1
|0.33
|Ricky John Shabong
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Majcen
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Новоселец Иван
|1
|0
|Раи Винит
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Ricky John Shabong
|1
|0
|Nihal Sudeesh
|1
|0
|Tekcham Singh
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leander D'Cunha
|1
|1
|Mohammed Rafi
|1
|0
|Devendra Murgaokar
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пенджаб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Пенджаб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пенджаб - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:2 Баркинг - Пенджаб 0:3 Пенджаб - Спортинг Халса 1:8
Пенджаб - Эббсфлит 1:6 Пенджаб - Шеппи Юнайтед 1:1 Пенджаб - Ист Бенгал 4:1 Пенджаб - АТК 0:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Пенджаб - Гоа 3:3 Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Пенджаб - Джамшедпур 0:4 Керала Бластерс ФК - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс ФК 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0
Хайдарабад
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Бенгалуру - Хайдарабад 3:0 Хайдарабад - Керала Бластерс ФК 1:3 Гоа - Хайдарабад 4:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3
Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс ФК - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Результаты матчей
Пенджаб
Хайдарабад
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Джамшедпур
|Хави Эрнандес II
|2
|Джамшедпур
|Мюррей Джордан
|2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Гоа
|Онайндиа Одеи
|2
|АТК
|Каит Вишал
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2