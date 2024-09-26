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  4. Суперлига Индии 2024-2025
Тур: 3.
Ченнаин
0:1
Второй тайм: 90+'
Мохаммедан
0'
34' Желтая карточка
Mirjalol Kasimov
0:1
39' Гол
Lalremsanga Fanai
69' Желтая карточка
Laldinpuia Pc
71' Желтая карточка
Kiyan Nassiri
0:1
90' Не забитый пенальти
Манзоки Сесар

Ход матча

34'
 
Mirjalol Kasimov
39'
0:1
Lalremsanga Fanai
46'
Lukas Brambilla
Элсинью
 
65'
Kiyan Nassiri
Чоудхари Фарух
 
65'
Хордан Вильмар
Чима Даниэль
 
65'
Сингх Гуркират
Irfan Yadwad
 
67'
 
Sagolsem Singh
Makan Winkle Chote
69'
Laldinpuia Pc
 
71'
Kiyan Nassiri
 
74'
Jitendra Singh
Lalrinliana Hnamte
 
83'
 
Mohammed Irshad
Franca2
88'
 
Манзоки Сесар
Alexis Gomez
90'
0:1
Манзоки Сесар
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Мохаммедан
6.50
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3.65
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Samik
Mitra
26
Laldinliana
Renthlei
3
Эдвардз
Райан
4
Laldinpuia
Pc
6
Ankit
Mukherjee
10
Connor
Shields
5
Элсинью
22
Lalrinliana
Hnamte
71
Чоудхари
Фарух
27
Чима
Даниэль
19
Irfan
Yadwad
1
Padam
Chettri
34
Vanlalzuidika
28
Joseph
Adjei
5
Gaurav
Bora
14
Zodingliana
Ralte
I
8
Amarjit
Singh
Kiyam
4
Mirjalol
Kasimov
10
Alexis
Gomez
29
Lalremsanga
Fanai
9
Franca2
19
Makan
Winkle
Chote
Ченнаин
Мохаммедан

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чоудхари Фарух 2 1
Чима Даниэль 1 0.5
Connor Shields 0 0
Мохаммедан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lalremsanga Fanai 1 0.33
Alexis Gomez 1 (1) 0.33

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 1 0
Laldinpuia Pc 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Мохаммедан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mirjalol Kasimov 2 0
Joseph Adjei 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Alexis Gomez 1 0
Vanlalzuidika 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мохаммедан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мохаммедан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:3 Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4 Гоа - Ченнаин 2:1
Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Мохаммедан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мохаммедан - Гоа 1:1 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2
Мохаммедан - Интер Каши 1:1 Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0 НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1

Результаты матчей

Ченнаин
Мохаммедан

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Мохаммедан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пенджаб
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Джамшедпур
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Мохаммедан
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Ченнаин
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Гоа
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенгалуру
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пенджаб
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
АТК
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Джамшедпур
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Керала Бластерс ФК
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мохаммедан
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ист Бенгал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нортист Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Гоа
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ченнаин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченнаин
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Мохаммедан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Джамшедпур
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пенджаб
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гоа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мумбаи Сити
 2 0 1 1 4 - 5 1
8.
Керала Бластерс ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АТК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенгалуру
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дели Динамос
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ист Бенгал
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Хайдарабад
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Пенджаб Мрзляк Филип 2 (1)
Нортист Юнайтед Alaedine Ajaray 2 (1)
Гоа Садику Армандо 2
Джамшедпур Хави Эрнандес II 2
Джамшедпур Мюррей Джордан 2
Весь список

Топ нарушителей
Хайдарабад Leander D'Cunha 1 1
Ист Бенгал Лалчунгнунга 1 1
Гоа Онайндиа Одеи 2
АТК Каит Вишал 2
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Манзоки Сесар пробил пенальти, но не смог забить!
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Alexis Gomez уходит с поля. Манзоки Сесар выходит вместо него
  • 83'
    Франка уходит с поля. Mohammed Irshad выходит вместо него
  • 74'
    Lalrinliana Hnamte уходит с поля. Jitendra Singh выходит вместо него
  • 71'
    Kiyan Nassiri получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    PC Laldinpuia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Lalremsanga Fanai бьет в цель!
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    • 34'
      Mirjalol Kasimov получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ченнаин
    Ничья
    Мохаммедан
    6.50
    Реклама, betcity.ru
    3.65
    Реклама, pari.ru
    4.20
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