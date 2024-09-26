Тур: 3.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
34' Желтая карточкаMirjalol Kasimov
0:1
39' ГолLalremsanga Fanai
69' Желтая карточкаLaldinpuia Pc
71' Желтая карточкаKiyan Nassiri
0:1
90' Не забитый пенальтиМанзоки Сесар
Ход матча
34'
39'
69'
71'
90'
0:1
5
Элсинью
27
Чима
Даниэль
19
Irfan
Yadwad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЭлсиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чима ДаниэльНападающий
-
19 Irfan YadwadНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Joseph AdjeiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alexis GomezПолузащитник
- Нападающий
-
9 Franca2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Рой БхаскарВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Chernyshov
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чоудхари Фарух
|2
|1
|Чима Даниэль
|1
|0.5
|Connor Shields
|0
|0
Мохаммедан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lalremsanga Fanai
|1
|0.33
|Alexis Gomez
|1 (1)
|0.33
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|1
|0
|Laldinpuia Pc
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
Мохаммедан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mirjalol Kasimov
|2
|0
|Joseph Adjei
|1
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|1
|0
|Alexis Gomez
|1
|0
|Vanlalzuidika
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мохаммедан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мохаммедан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:3 Одиша ФК - Ченнаин 1:0 Черчиль Бразерз - Ченнаин 1:4 Гоа - Ченнаин 2:1
Гоа - Ченнаин 4:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Джамшедпур 2:1 АТК - Ченнаин 2:3 Ченнаин - Хайдарабад 0:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс ФК 1:0 Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс ФК - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1
Мохаммедан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мохаммедан - Гоа 1:1 Мохаммедан - Нортист Юнайтед 0:1 Мохаммедан - Дели ФК 1:3 Шилонг Лайонг - Мохаммедан 1:2
Мохаммедан - Интер Каши 1:1 Реал Кашмир - Мохаммедан 0:0 НИРОКА - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Черчиль Бразерз 3:2 Мохаммедан - Намдхари ФК 3:1 Гокулам - Мохаммедан 2:3 Сриниди Деккан - Мохаммедан 1:1 ТРАУ - Мохаммедан 0:2 Мохаммедан - Раджастан Юнайтед 5:1 Аиджал - Мохаммедан 0:0 Мохаммедан - Реал Кашмир 0:3 Мохаммедан - НИРОКА 2:1 Черчиль Бразерз - Мохаммедан 0:0 Намдхари ФК - Мохаммедан 0:1 Мохаммедан - Гокулам 1:1 Мохаммедан - Сриниди Деккан 2:1
Результаты матчей
Ченнаин
Мохаммедан
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Мохаммедан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Пенджаб
|Мрзляк Филип
|2 (1)
|Нортист Юнайтед
|Alaedine Ajaray
|2 (1)
|Гоа
|Садику Армандо
|2
|Джамшедпур
|Хави Эрнандес II
|2
|Джамшедпур
|Мюррей Джордан
|2
|Хайдарабад
|Leander D'Cunha
|1 1
|Ист Бенгал
|Лалчунгнунга
|1 1
|Гоа
|Онайндиа Одеи
|2
|АТК
|Каит Вишал
|2
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|2